До 14 дни арест за домашно насилие в Киргизстан

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров подписа изменения на Наказателния кодекс и на закона „За защита от домашното насилие“, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, цитирана от БТА.

Съответните изменения бяха приети от националния парламент на 11 септември и целят повишаване на ефективността при изпълнение на международните задължения на Киргизстан при противопоставянето на насилието срещу жени.

Измененията целят увеличаване на наказанията и подобряване на профилактичната дейност при домашно насилие. От седем на 14 денонощия се увеличава срокът на административен арест за домашно насилие.

Въвеждат се забрани и/или ограничения с електронно наблюдение до три месеца със съдебно решение. Чл. 70 от закона „За охрана и защита от домашното насилие“ се допълва с новото понятие „преследване“.

При отказ да се премине през корекционна програма или да се изпълнят установените по съдебен път ограничения и електронно наблюдение се въвежда наказание под формата на арест за 7 до 14 денонощия.

Установени са пълномощията на органите на МВР за оценка на рисковете при сигнал за домашно насилие.

