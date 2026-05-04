Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тейлър Суифт с тайно послание за участие в дългоочакван филм (СНИМКИ)

04 май 2026, 12:10 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тейлър Суифт с тайно послание за участие в дългоочакван филм (СНИМКИ)

Феновете на Тейлър Суифт отдавна са свикнали да търсят скрити послания във всяка нейна стъпка. Докато очакваме с нетърпение да я видим като булка, не е изненада, че всичките ѝ публикации в социалните мрежи привличат внимание. С последния си пост, който изчезна толкова бързо, колко и се появи, звездата, която не спира да чупи рекорди, отново предизвика бурни реакции. В основата обаче този път е предполагаемото ѝ участие в дългоочакваното продължение на анимационния филм "Играта на играчките". 

View this post on Instagram

A post shared by Addi 💜 (@swif_tielove)

Почитателите на Суифт и различни онлайн източници започнаха да спекулират с новината, след като на официалния сайт на Суифт се появи 48-часов брояч, който бързо изчезна. Наблюдателни фенове успяват да направят снимки и забелязват, че фонът син на облаци облаци, много подобни на тези от "Играта на играчките". Това веднага стана повод за теория, че тя подготвя нещо, свързано с филма. Най-обсъжданата идея е, че Тейлър Суифт може да пусне нова песен за саундтрака на петата част от анимацията.

Няма начин! Ан Хатауей не можа да повярва на тайната бележка от Тейлър Суифт (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според някои предположения в интернет, дори облеклото на суифт, с което наскоро е била забелязана на скорошна публична поява, е предизвикало коментари. Цветовата комбинация на тоалета ѝ предизвиква спекулации в социалните мрежи, като част от феновете откриват визуални прилики с естетиката на предстоящия анимационен филм "Играта на играчките 5".

За момента няма официално потвърждение за участие на Тейлър Суифт в проекта на Disney. Самата певица също не е давала коментар по темата, но интересът към евентуално ѝ сътрудничество с продукцията остава висок.

Източник: ELLE

Още: Тейлър Суифт с крути мерки срещу изкуствения интелект

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
звезди Тейлър Суифт знаменитости Играта на играчките
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес