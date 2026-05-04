Тейлър Суифт с тайно послание за участие в дългоочакван филм (СНИМКИ)

Феновете на Тейлър Суифт отдавна са свикнали да търсят скрити послания във всяка нейна стъпка. Докато очакваме с нетърпение да я видим като булка, не е изненада, че всичките ѝ публикации в социалните мрежи привличат внимание. С последния си пост, който изчезна толкова бързо, колко и се появи, звездата, която не спира да чупи рекорди, отново предизвика бурни реакции. В основата обаче този път е предполагаемото ѝ участие в дългоочакваното продължение на анимационния филм "Играта на играчките".

Почитателите на Суифт и различни онлайн източници започнаха да спекулират с новината, след като на официалния сайт на Суифт се появи 48-часов брояч, който бързо изчезна. Наблюдателни фенове успяват да направят снимки и забелязват, че фонът син на облаци облаци, много подобни на тези от "Играта на играчките". Това веднага стана повод за теория, че тя подготвя нещо, свързано с филма. Най-обсъжданата идея е, че Тейлър Суифт може да пусне нова песен за саундтрака на петата част от анимацията.

Taylor Swift has begun a 48-hour countdown on her website. pic.twitter.com/kEafKGfdm5 — Pop Base (@PopBase) April 30, 2026

Според някои предположения в интернет, дори облеклото на суифт, с което наскоро е била забелязана на скорошна публична поява, е предизвикало коментари. Цветовата комбинация на тоалета ѝ предизвиква спекулации в социалните мрежи, като част от феновете откриват визуални прилики с естетиката на предстоящия анимационен филм "Играта на играчките 5".

WHY WE THINK IT IS TOY STORY RELATED ‼️☁️



- Taylor’s outfit the other night. EVERY COLOR (when she wants to be seen, she will be seen)

- The color of the countdown… exactly the same as Toy Story

- clouds are the same

- Tim McGraw turns 20 y/o when Toy Story 5 comes out pic.twitter.com/13YKMEJWus — jordan☁️ (@fairyytaleswift) April 30, 2026

За момента няма официално потвърждение за участие на Тейлър Суифт в проекта на Disney. Самата певица също не е давала коментар по темата, но интересът към евентуално ѝ сътрудничество с продукцията остава висок.

Източник: ELLE

