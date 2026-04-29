Черна хроника: Самоубийствата сред израелските военни се увеличават

Самоубийствата сред военните в Израел се увеличават, като най-малко 10 войници на активна служба и няколко полицаи, са сложили край на живота си от началото на 2026 г. до момента. Само през април шестима войници на активна служба са се самоубили. Повечето случаи са свързани с психологически стрес от продължаващия геноцид в Газа, като се съобщава, че системите за подкрепа са отслабени.

В доклада се отбелязва също, че дните за подкрепа на психичното здраве за войниците са отменени, броят на полевите психолози е намален, а командирите не приемат сериозно ранните предупредителни знаци.

Израелски източници съобщават, че 22-ма наборници са се самоубили през 2025 г., като това е най-високият брой от 15 години.

Military suicides in Israel are rising, with at least 10 active-duty soldiers and several others (including reservists and police) dying by suicide in 2026 so far.



Experts and soldiers say reduced mental health support—like canceled debriefings, fewer field officers, and ignored…

Въпреки тревожното увеличение на самоубийствата, израелската армия е намалила услугите за психологическа подкрепа за войските. Войниците, разположени в Газа и Западния бряг, са изправени пред изключителни морални травми, посттравматичен стрес и прегаряне.

Критиците твърдят, че окупационният режим дава приоритет на военната агресия пред благополучието на собствените си сили. Нарастващият брой на смъртните случаи сред израелските войници отразява непоносимата цена на военните престъпления на Израел както срещу палестинците, така и срещу собствените му войници.