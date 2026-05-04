Жена си счупи крака на екопътека, пожарникари я спасиха

Жена си счупи крака на трудносотъпен участък от екопътека, предава БНР. Пожарникари спасиха тежко пострадалата жена на скалите край Хотнишкия водопад.

Инцидентът е станал при разходка по Хотнишката екопътека край едноименния водопад, в горите на село Хотница. Заради труднодостъпния район се е наложило великотърновските пожарникари да я пренесат на носилка до линейката на Спешна помощ.

Туристката е паднала лошо и си е счупила крака в район, до който няма транспортен достъп.

На подадения сигнал на спешния телефон 112 са се отзовали шестима пожарникари, които са я спасили.

Тя е откарана в областната болница за последващи прегледи и оказване на медицинска помощ.

