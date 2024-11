Дръзка операция на Израел: Заловен е офицер на "Хизбула" на 100 м от дома му (СНИМКИ)

Тази сутрин, 2 ноември, 13-та флотилия на Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ е нахлула в крайбрежния град Ал-Батрун в Северен Ливан и е пленила високопоставен член на "Хизбула". Ливанският министър Али Хамиех заяви, че Имад Амхаз, цивилен военноморски офицер, е бил отвлечен само на 100 метра от дома му.

Хамиех поиска обяснение от Израел и изтъкна, че Ливан е в контакт с UNIFIL, които наблюдават бреговата линия на страната, като постави въпроса дали отвличането включва военноморски десант и дали е спазена Резолюция 1701. Министърът, цитиран от ливански медии, подчерта, че мисията на UNIFIL включва наблюдение на цялата крайбрежна ивица от Накура до Арида.

Ето и някои подробности за операцията, публикувани в ливанските медии:

В нападението е участвал отряд от над 25 израелски бойци. Те са отвлекли Амхаз от вилата му близо до местния плаж. След това са напуснали мястото с моторни лодки.

Освен това военни ливански източници твърдят, че операцията била планирана в координация с германския флот, който действа в морското пространство в Северен Ливан като част от силите UINIFIL.

Според някои разпространявани информации обаче Имад Амхаз не е член на "Хизбула", а лицензиран корабен офицер, акредитиран от ливанското министерство на строителството и транспорта.

