Дубай, Бали, Карибите - краят на безгрижния отдих и парите започват да изтичат оттам

Идва краят на безгрижните ваканции в места като Дубай. Допреди дни те бяха тихо, безопасно убежище, чиято безопасност всъщност бе любезно осигурявана от Запада - предимно от САЩ, но и от неговите съюзници. Както видяхме с военната операция срещу Иран всичко това може доста бързо да приключи. В хода на операцията Персийският залив се оказа незабавно обстрелян с ракети и стана ясно, че да се гарантира сигурността там не е толкова лесна работа, поне не както изглеждаше доскоро. Това пише телеграм каналът "Мадам Секретарь".

За да има безопасност, на практика ни трябва нещо подобно на израелския модел. Само че Израел никога не е имал славата на "безопасно убежище". С това всички са наясно - Израел има силна икономика, с технологиите и с финансите там всичко е отлично, но... това не е Дубай. Хората не летят там, за да се отпуснат. Всички разбират, че това е страна в постоянна рискова зона. Разбира се, има туристи, но често те пътуват дотам със специфични цели. Изобщо там цари всичко друго, но не и безгрижната ваканционна атмосфера в Дубай.

Същото важи и за Бали. Бали се намира до Китай, по същество близо до геополитическа разломна линия. Да, разстоянието не е малко, но все пак попада в зона, която потенциално би могла да се превърне във военна.

Подобна история вече се разиграва в Мексико и Еквадор. Формално това са Карибите - курорти, приятно място. На практика обаче там вече има насилие: престрелки, кланета и тази нестабилност постепенно обхваща целия Карибски басейн.

В такава ситуация е напълно логично, с отслабването на глобализацията, парите да започнат да изтичат оттам и да се връщат обратно в местата, където сигурността е гарантирана – т.е. обратно в метрополиите.

Инвестициите в бивши "колонии" остават възможни, но само със значителни военни гаранции. Нещо повече, това вече не се отнася до недвижими имоти, туризъм или отдих. Парите започват да се вливат само в доказани активи – промишленост, петрол, газ и добивния сектор. И тази промяна в инвестиционните приоритети вече е в ход.

Разбира се, тепърва ще наблюдаваме развоя на събитията, но този шок в Дубай показа ясно какво може да се случи с такива пазари, заключава каналът.

