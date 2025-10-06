Двама загинали след израелски удар по цел на Хизбула в Ливан

Израелски въздушен удар в Ливан отне живота на двама души, включително на оцелял от смъртоносната атака на Израел с пейджъри миналата година, съобщиха държавните медии, цитирани от БГНЕС. Израелската армия заяви, че е насочила удар срещу оперативен член на „Хизбула“. Израел продължава атаките си в Ливан, като обикновено твърди, че цели „Хизбула“, въпреки примирието от ноември след повече от година бойни действия с подкрепяната от Иран ливанска групировка. Страната също така поддържа войски в пет стратегически района на южен Ливан.

Още: Българските служби заловиха руснак, свързан с голямата експлозия в Бейрут през 2020 г. (ВИДЕО)

От армията на Израел съобщиха, че са убили Хасан Атви, когото определиха като „ключов терорист в подразделението за въздушна отбрана на „Хизбула“ в района на Набатие“. Неговата съпруга Зайнаб Раслан, която управлявала автомобила, също е загинала, съобщи ливанската държавна агенция NNA.

Още: Израел нанесе удар по щаб на "Хизбула" в Ливан (ВИДЕО)

Израелската армия твърди, че Атви е водил усилията за възстановяване и повторно въоръжаване на подразделението и е поддържал контакт и е закупувал оборудване от лидерите на подразделението в Иран. Според NNA Атви е бил ранен и е загубил зрението си, когато Израел е унищожил стотици пейджъри и радиостанции, използвани от членове на „Хизбула“ в Ливан миналата година.

Още: До три месеца: Ливан разоръжава Хизбула до границата с Израел

Ливанското министерство на здравеопазването също потвърди нападението от 6 октомври, като съобщи, че двама души са загинали, а един е ранен, когато израелски дрон е ударил автомобил на пътя Зебдин в района Набатие в южната част на страната. Израелската армия също съобщи, че е ударила „военни обекти, използвани от „Хизбула“ за обучение“ в източната област Бека.