Съветът за сигурност на ООН осъди атаките на Иран, Русия и Китай се въздържаха

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, осъждаща атаките на Иран срещу няколко държави от Близкия изток. Документът е изготвен от Бахрейн с подкрепата на страните от Персийския залив. Общо 13 от 15-те членове на Съвета за сигурност (петте постоянни и с право на вето са САЩ, Русия, Франция, Великобритания и Китай) гласуваха в подкрепа на резолюцията. Москва и Пекин се въздържаха. Нямаше гласували против и документът беше приет.

Още: Русия предупредила Хаменей, той останал в Иран, за да умре мъченически

В текста на резолюцията се посочва, че Съветът за сигурност „осъжда най-категорично явните атаки на Ислямска република Иран срещу териториите“ на няколко държави в региона - в отговор на нападенията на САЩ и Израел по иранска територия. В документа са изброени Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ и Йордания.

В резолюцията, цитирана от "Интерфакс", се отбелязва, че такива действия се считат за нарушение на международното право и сериозна заплаха за международния мир и сигурност. В документа се отбелязва също, че атаките са нанесли щети на граждански обекти и са причинили жертви сред цивилното население.

Още: Мелания Тръмп ръководи Съвета за сигурност на ООН, шестима са вече загиналите американци в конфликта с Иран (ВИДЕО)

Освен това резолюцията осъжда действията на Иран, насочени към блокиране или възпрепятстване на международното корабоплаване през Ормузкия проток. Авторите на документа призовават Техеран да прекрати незабавно атаките и да спазва задълженията си по международното право, включително международното хуманитарно право: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран.

Снимка: Getty Images

Русия с остра позиция

Приетата резолюция не споменава ударите, нанесени на иранска територия от Съединените щати и Израел.

„Невъзможно и несправедливо е да се говори за атаки срещу страни в региона, без да се вземат предвид основните причини за настоящата ескалация, а именно агресията на САЩ и Израел срещу Иран“, заяви Василий Небензя - постоянният представител в ООН на Русия, която вече пета година води агресивна война в Украйна.

Още: Израел с нова вълна удари по Техеран, Иран атакува американски бази в региона (ВИДЕО)

Вторият проект беше изготвен именно от Русия. В него не се посочват конкретни страни, нито се споменават отделни удари. В текста се изразяват съболезнования за „трагичната загуба на човешки животи по време на продължаващите сражения“ в Близкия изток и се призовават всички страни да прекратят незабавно военните действия и да се въздържат от по-нататъшна ескалация.

Руският проект на резолюция също осъждаше атаките срещу цивилни лица и гражданска инфраструктура и призоваваше за тяхната защита в съответствие с международното хуманитарно право. Освен това документът призоваваше страните в конфликта "да се върнат към преговорите без по-нататъшно забавяне" и да използват политически и дипломатически средства за разрешаване на кризата.

Проектът не беше приет. Русия, Китай, Пакистан и Сомалия гласуваха „за“. Девет страни се въздържаха, а САЩ и Латвия гласуваха „против“.

Още: ООН: Войната в Иран крие екологични опасности