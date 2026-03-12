Спорт:

Съветът за сигурност на ООН осъди атаките на Иран, Русия и Китай се въздържаха

12 март 2026, 14:45 часа 271 прочитания 0 коментара
Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, осъждаща атаките на Иран срещу няколко държави от Близкия изток. Документът е изготвен от Бахрейн с подкрепата на страните от Персийския залив. Общо 13 от 15-те членове на Съвета за сигурност (петте постоянни и с право на вето са САЩ, Русия, Франция, Великобритания и Китай) гласуваха в подкрепа на резолюцията. Москва и Пекин се въздържаха. Нямаше гласували против и документът беше приет.

В текста на резолюцията се посочва, че Съветът за сигурност „осъжда най-категорично явните атаки на Ислямска република Иран срещу териториите“ на няколко държави в региона - в отговор на нападенията на САЩ и Израел по иранска територия. В документа са изброени Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ и Йордания.

В резолюцията, цитирана от "Интерфакс", се отбелязва, че такива действия се считат за нарушение на международното право и сериозна заплаха за международния мир и сигурност. В документа се отбелязва също, че атаките са нанесли щети на граждански обекти и са причинили жертви сред цивилното население.

Освен това резолюцията осъжда действията на Иран, насочени към блокиране или възпрепятстване на международното корабоплаване през Ормузкия проток. Авторите на документа призовават Техеран да прекрати незабавно атаките и да спазва задълженията си по международното право, включително международното хуманитарно право: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран.

Снимка: Getty Images

Русия с остра позиция

Приетата резолюция не споменава ударите, нанесени на иранска територия от Съединените щати и Израел.

„Невъзможно и несправедливо е да се говори за атаки срещу страни в региона, без да се вземат предвид основните причини за настоящата ескалация, а именно агресията на САЩ и Израел срещу Иран“, заяви Василий Небензя - постоянният представител в ООН на Русия, която вече пета година води агресивна война в Украйна.

Вторият проект беше изготвен именно от Русия. В него не се посочват конкретни страни, нито се споменават отделни удари. В текста се изразяват съболезнования за „трагичната загуба на човешки животи по време на продължаващите сражения“ в Близкия изток и се призовават всички страни да прекратят незабавно военните действия и да се въздържат от по-нататъшна ескалация.

Руският проект на резолюция също осъждаше атаките срещу цивилни лица и гражданска инфраструктура и призоваваше за тяхната защита в съответствие с международното хуманитарно право. Освен това документът призоваваше страните в конфликта "да се върнат към преговорите без по-нататъшно забавяне" и да използват политически и дипломатически средства за разрешаване на кризата.

Проектът не беше приет. Русия, Китай, Пакистан и Сомалия гласуваха „за“. Девет страни се въздържаха, а САЩ и Латвия гласуваха „против“.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Бахрейн ООН Съвет за сигурност на ООН Русия Иран Китай война Иран
