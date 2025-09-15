Израел нанесе удар по щаб на "Хизбула" в Ливан (ВИДЕО)

Израелските въоръжени сили потвърждават, че преди малко са извършили въздушен удар в южната част на Ливан, в Набатие, събщи Times of Israel. Въоръжените сили посочват, че целта е била щаб на „Хизбула“. „Наличието на щаб в района е нарушение на споразуменията между Израел и Ливан“, заявяват военните.
Israel just carried out a airstrikes on a residential building in Lebanon, violating Security Council resolution SCR 1701, ceasefire agreement, and international law with absolutely no consequences.— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 15, 2025
This is another war crime and the ICC remains silent. pic.twitter.com/zWU8IZzJmA
„Терористичната организация „Хизбула“ продължава опитите си да възстанови терористичната си инфраструктура в Ливан, застрашавайки цивилното население на Ливан и използвайки го като жив щит“, твърди армията. „Израелските отбранителни сили ще продължат да предприемат мерки за премахване на всякакви заплахи“, гласи още съобщението.
More from the IDF attack in Lebanon against Hezbollah Nazis pic.twitter.com/ARB9IVLgHG— Documenting Israel (@DocumentIsrael) September 15, 2025