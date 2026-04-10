Експерт по сигурност: Преговорите между САЩ и Иран са само първа стъпка, без гаранция за пробив

Международният анализатор и експерт по евроатлантически сигурност Ивайло Иванов коментира в ефира на bTV, че предстоящите преговори между САЩ и Иран в Исламабад едва ли ще доведат до бърз край на напрежението в Близкия изток. „Не мисля, че ще е някакъв значим пробив. Това по-скоро ще бъде първа стъпка в един дълъг процес, който би трябвало да завърши с някаква договорка“, коментира Иванов.

По думите му липсата на представители на Израел в разговорите е показателна за разминаванията между страните. „Виждаме всъщност, че Израел има съвсем други намерения от това, което се случва“, отбеляза експертът.

Иванов подчерта, че контролът върху Ормузкия проток дава на Иран огромно геополитическо и икономическо предимство. „Всичко в момента зависи от Иран по отношение на Ормузкия проток. Не е нужно да направи нещо значимо – достатъчно е едно официално лице да каже, че протокът не е сигурен за преминаване“, смята Иванов.

По думите му дори минимален риск може да блокира трафика, а Иран е открил какъв огромен лост за влияние има върху световната икономика. „Не виждаме подходящи инструменти, с които САЩ и останалият свят могат да накарат Иран да промени тази позиция“, каза още международният анализатор.

По отношение на НАТО Иванов предупреди за нарастваща несигурност, особено при евентуални действия на Доналд Тръмп в посока излизане на САЩ от Алианса. Според него Тръмп може да предприеме подобен ход, дори да знае, че той ще падне в съда.

Според експерта усилията на европейските държави за по-голяма самостоятелност в отбраната ще отнемат време. „Голяма част от въоръжението на страните членки е американско. Ако САЩ откажат логистика и резервни части – какво се случва с нас?“, напомни международният анализатор.

