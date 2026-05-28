Неофициално: САЩ и Иран са се договорили за 60-дневно удължаване на мирното споразумение (ВИДЕО)

28 май 2026, 21:50 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Американски и ирански преговарящи са се разбрали по условията на споразумение за ново 60-дневно примирие в Доха преди три дни, но и двете страни отлагат окончателното обявяване. Това съобщават редица информационни агенции. Според тях, иранските преговарящи вече са информирали своето ръководство, докато американската страна чака окончателното одобрение на президента Доналд Тръмп. Удължаването на примирието трябва даде възможност да бъдат решени основните различия - предаването на иранския обогатен уран и отварянето на Ормузкия проток

Според непотвърдената официално информация, проектът би облекчил ограниченията върху корабоплаването и би позволил започването на преговори относно запасите от обогатен уран на Иран, макар че основните проблеми остават нерешени. Американски представители обаче вече предупредиха, че споразумението все още може да рухне, особено сред натиска върху Тръмп от републиканците и Израел да не облекчава натиска върху Иран.

Подобно мнение изказа и американският финансов министър Скот Бесент. „Нищо няма да бъде на масата, докато не видим Ормузкия пролив отворен и иранците да се съгласят, че трябва да предадат високоскорообогатения уран и че не могат да имат ядрена програма“, категоричен бе той.

Операция "Икономическа ярост" срещу Иран

По-рано Бесент обяви, че американското финансово министерство продължава своята кампания на санкции, която нарече „Икономическа ярост“ срещу иранския режим. Името е в унисон с военната операция, която САЩ нарекоха „Епична ярост“.

„Техните войски не получават заплати, полицията не се явява на работа, а остров Харг е затворен. Иранската икономика и валута са в свободно падане. Иранската агенция за преминаването през Персийски залив е майтап, и днес Министерството на финансите я санкционира. Предупредихме всякакви корпоративни или държавни субекти да не плащат пътни такси или да ги прикриват като помощи. Създавайки „желязна завеса“, американската морска блокада осигури рекордно ниско количество иранска сурова нефт на водата. Ще затворим също достъпа на двете ирански авиокомпании до места за кацане, презареждане с гориво и продажба на билети. Само задоволителен изход от преговорите ще сложи край на този низходящ спирален процес“, категоричен бе Скот Бесент.

Ще взриви ли Тръмп Оман?

Финансовият министър обясни и изявлението на Тръмп каза, че може да "взриви" Оман. "Мисля, че Тръмп искаше да подчертае свободата на навигацията в протока. Оманският посланик ме увери, че няма планове за въвеждане на пътни такси в протока", обясни Бесент.

Елин Димитров
