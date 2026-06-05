Шокиращо: Отвлякоха и изядоха едно от най-известните кучета в интернет (ВИДЕО)

Бордър коли с над 1,5 милиона последователи в социалните мрежи е било откраднато, продадено на ресторант и след това изядено, съобщава неговият съкрушен собственик. Китайският туристически блогър Го и осемгодишното куче Чуту са се превърнали в интернет звезди, след като той започнал да документира техните приключения в Douyin - платформа, подобна на TikTok.

Чуту изчезнал на 11 май, докато бил оставен на грижите на бащата на Го по време на едно от пътуванията му в чужбина, съобщава "South China Morning Post".

Influencer Claims They Were Told to 'Stop Making a Fuss' After Their Dog Was Allegedly Stolen and Sold for Consumption https://t.co/Pk7Al2SVFh — People (@people) June 3, 2026

Записи от охранителни камери показали, че двама души са отвлекли кучето от семейния дом с електрически скутер, което е накарало блогъра да прекрати пътуването си и да се върне, за да търси своя домашен любимец.

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Две седмици по-късно собственикът успява да открие предполагаемия извършител и предлага откуп от 10 000 юана (около 1500 долара), за да бъде върнато кучето му. Скоро след това става ясно, че животното е било продадено за малка сума - 180 юана (27 долара) на търговец, а впоследствие – заклано и продадено за консумация.

Пред Го предполагаемият крадец твърдял, че кучето е било объркано с бездомно, но собственикът не го приема, тъй като Чуту е носел нашийник и GPS устройство.

In China, a famous dog was stolen and sold for meat for $27



The border collie named Choutou, whose life was followed by more than 1.5 million people on Chinese TikTok, was kidnapped while its owner was away.



As it later turned out, the dog was sold to a middleman for just $27.… pic.twitter.com/LX6aTRgCmN — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Случаят придобива още по-мрачен оттенък с твърденията, че останките му са били изхвърлени, а предполагаемият извършител не показва съжаление, заявявайки, че не е нарушил закона. Именно това поставя въпроса за правния вакуум, в който подобни случаи се разглеждат като кражба на имущество, а не като жестокост към животно.

Отношението към животните и тяхната защита в Китай

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Го, който е закупил Чуту още като тримесечно кученце, подава сигнал в полицията и настоява за съдебно разследване. Властите в окръг Нинглинг започват проверка, но казусът разкрива ограничените възможности на законодателството, когато става дума за домашни любимци и тяхната защита.

Случаят предизвиква вълна от възмущение в социалните мрежи в Китай и подновява дебата за търговията с кучешко месо и липсата на национални закони за защита на животните. Макар част от градовете в страната вече да са въвели забрани за консумация на кучета и котки, на национално ниво все още няма единна регулация, която да обхваща подобни случаи.

Източници: Independent, People

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