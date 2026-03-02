Не един, няколко американски изтребители са паднали: Данни на кувейтското министерство на отбраната

Няколко американски военни самолета са се разбили в понеделник сутринта. Всички членове на екипажите им са оцелели, съобщиха от Министерството на отбраната на Кувейт в изявление, публикувано в социалната платформа "X". Според информацията, катастрофите са станали по-рано през деня, без да се уточнява местоположението или броя на участващите самолети.

BREAKING: Kuwait Ministry of Defense:



A number of U.S. military aircraft fell this morning, all crew members survived. pic.twitter.com/ZEXOFqxlvv — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Говорител на министерството на отбраната обясни, че незабавно са започнали операции по издирване и спасяване на членовете на екипажа и са транспортирани до болница, за да бъде проверено здравословното им състояние и да им бъде оказана необходимата медицинска помощ. Състоянието им е стабилно.

Официалният говорител добави, че е осъществена пряка координация с приятелските сили на САЩ относно обстоятелствата около инцидента и са предприети съвместни технически мерки. Той потвърди, че компетентните органи продължават да разследват, за да установят причините за инцидента, като призова информацията за случилото се да се черпи от официалните източници.

Изявлението идва, след като в социалните мрежи се появи видео, което показват как изтребител се разбива в Кувейт, а пилотът катапултира.

Инцидентът беше описван като апдане след "приятелски огън", но нито американските военни, нито кувейтските власти са издали публично изявление, потвърждаващо причината или местоположението.

В публикации, разпространявани в социалните мрежи, се твърди, че пилотът на самолета и офицерът по оръжейните системи са се катапултирали и по-късно са били открити на земята от местни цивилни.