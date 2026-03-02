Израел започна офанзива и срещу "Хизбула"

Началникът на щаба на израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир, заяви, че военните са започнали "офанзивна кампания" срещу "Хизбула", която вероятно ще продължи няколко дни, пише Times of Israel.

"Започнахме офанзивна кампания срещу "Хизбула". Не сме само в защита, сега преминаваме в настъпление", заяви той по време на среща за оценка на ракетните и дронови атаки на "Хизбула" срещу Израел през нощта.

Реакцията на "Хизбула"

Още: В скръбта за Хаменей: Путин се нареди до "Хамас" и "Хизбула"

Съюзническата на Иран ливанска въоръжена групировка заяви рано в понеделник, че атаката ѝ е в отговор на убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, "в защита на Ливан и неговия народ" и "в отговор на многократните израелски актове на агресия".

"Ръководството на съпротивата винаги е твърдяло, че продължаващата израелска агресия и убийството на нашите лидери, младежи и хора ни дава правото да се защитаваме и да реагираме в подходящото време и на подходящо място", се казва в изявление на "Хизбула".

"Израелският враг не може да продължи 15-месечната си агресия без предупредителен отговор с цел спиране на тази агресия и изтегляне от окупираните ливански територии", пише още в съобщението.

Израелската офанзивя

Още: САЩ обмислят нови санкции срещу "Хизбула"

"Трябва да се подготвим за няколко дни боеве. Трябва да сме в бойна готовност и в подготовка за настъпление на вълни", коментира Еял Замир.

Израел вече осъществи няколко вълни на въздушни удари срещу цели на "Хизбула" в Бейрут и Южен Ливан след ракетните атаки.

Източник: Getty Images

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските удари в Бейрут и Южен Ливан са убили най-малко 31 души, а 149 са ранени.

"Израелските военни ще действат срещу решението на "Хизбула" да се присъедини към кампанията и няма да позволят на организацията да представлява заплаха за Израел и да навреди на жителите на север", се казва в съобщение на израелските въоръжени сили.

"Терористичната организация "Хизбула" разрушава ливанската държава. Отговорността за ескалацията е нейна и израелските военни ще отговорят енергично на тази вреда", пише още в позицията.

По-късно от армията на Израел заявиха, че са атакували "висши" членове на "Хизбула" в района на Бейрут и "ключова" фигура в Южен Ливан, без да се посочват повече подробности.

Също така Израел призова жителите на повече от 50 села в Южен Ливан и долината Бекаа, включително град Бинт Джубейл, да се евакуират от домовете си и да стоят на поне 1 километър от сградите.