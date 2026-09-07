Хаос в небето заради вулкана Анак Кракатау: Българка е блокирана в Истанбул

Блокирана в Истанбул българска гражданка е засегната от отменени полети заради изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия, съобщиха от Министерството на външните работи. Тя е в добро състояние и поддържа връзка с българските дипломатически представители в Турция. От МВнР следят ситуацията около мащабните нарушения на въздушния трафик в региона, като към момента няма постъпили други сигнали от сънародници.

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От дипломатическото ведомство съветват българите, които пътуват към засегнатия район или вече са там, предварително да проверяват актуалните графици на превозвачите за евентуални промени или отмени на полети.