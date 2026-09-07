Вратар отбеляза два гола в един мач в Топ 6 първенствата - оказа се син на легенда (ВИДЕО)

Синът на легендарния Роналд Куман - Роналд Куман-младши, влезе в историята на нидерландския футбол по нетипичен начин. Вратарят бе големият герой за своя тим при равенството 2:2 на Телстар с Камбуур. Той обаче не блестя под рамката на вратата, а с точността си от бялата точка. На 31 години Куман се превърна в първия вратар в историята на нидерландската първа лига, отбелязал два гола в един мач. Хладнокръвието му от точката за изпълнение на дузпа върна Телстар в мача въпреки всички прогнози.

Синът на Роналд Куман спаси своя тим с попаденията си, а не със спасявания

Нещата се обърнаха зле за домакините в 22-рата минута, когато Торисон получи директен червен картон. Проблемите им се задълбочиха, след като Камбуур поведе с два гола към 60-ата минута. Две дузпи промениха всичко. Куман-младши не се поколеба да поеме отговорност да изпълни наказателните удари на своя тим. Той вкара и двата и върна отбора си в мач, от който изглеждаше, че със сигурност ще си тръгнат с празни ръце. Втората дузпа дойде в 101-вата минута, при огромен натиск. Вратарят на Телстар запази хладнокръвие и бе точен за 2:2, с което завърши една историческа вечер в Ередивизи.

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🤯🇳🇱 𝗜𝗡𝗦𝗔𝗡𝗘: Ronald Koeman Jr plays goalkeeper for Telstar in Eredivisie.



He's their penalty taker.



Today, he scored 𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 from the spot with his second coming in the 101st minute to earn his team a point. pic.twitter.com/ZBMsXc85Hy — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 6, 2026

Това не беше първият път, в който Куман се превърна в спасител на Телстар от бялата точка. Още през май 2026 година той отбеляза решаваща дузпа, която помогна на отбора да се задържи в елита на Нидерландия. Сега той влезе в историята по още по-драматичен начин - вратарят, превърнал се в голмайстор, който спаси отбора си от поражение с два гола в един мач.

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