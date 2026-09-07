Вратар отбеляза два гола в един мач в Топ 6 първенствата - оказа се син на легенда (ВИДЕО)

Синът на легендарния Роналд Куман - Роналд Куман-младши, влезе в историята на нидерландския футбол по нетипичен начин. Вратарят бе големият герой за своя тим при равенството 2:2 на Телстар с Камбуур. Той обаче не блестя под рамката на вратата, а с точността си от бялата точка. На 31 години Куман се превърна в първия вратар в историята на нидерландската първа лига, отбелязал два гола в един мач. Хладнокръвието му от точката за изпълнение на дузпа върна Телстар в мача въпреки всички прогнози.
Синът на Роналд Куман спаси своя тим с попаденията си, а не със спасявания
Нещата се обърнаха зле за домакините в 22-рата минута, когато Торисон получи директен червен картон. Проблемите им се задълбочиха, след като Камбуур поведе с два гола към 60-ата минута. Две дузпи промениха всичко. Куман-младши не се поколеба да поеме отговорност да изпълни наказателните удари на своя тим. Той вкара и двата и върна отбора си в мач, от който изглеждаше, че със сигурност ще си тръгнат с празни ръце. Втората дузпа дойде в 101-вата минута, при огромен натиск. Вратарят на Телстар запази хладнокръвие и бе точен за 2:2, с което завърши една историческа вечер в Ередивизи.
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🤯🇳🇱 𝗜𝗡𝗦𝗔𝗡𝗘: Ronald Koeman Jr plays goalkeeper for Telstar in Eredivisie.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 6, 2026
He's their penalty taker.
Today, he scored 𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 from the spot with his second coming in the 101st minute to earn his team a point. pic.twitter.com/ZBMsXc85Hy
Това не беше първият път, в който Куман се превърна в спасител на Телстар от бялата точка. Още през май 2026 година той отбеляза решаваща дузпа, която помогна на отбора да се задържи в елита на Нидерландия. Сега той влезе в историята по още по-драматичен начин - вратарят, превърнал се в голмайстор, който спаси отбора си от поражение с два гола в един мач.
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