Нетаняху с нова заповед: Премахва незаконни израелски постове на Западния бряг

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил да бъдат премахнати заселнически постове на Западния бряг, изградени без разрешение от израелските власти, съобщиха пред "Ройтерс" двама източници, запознати с решението. Заповедта идва на фона на засилен натиск от САЩ върху Израел да предприеме действия срещу насилието на израелски заселници над палестинци. Засега не е ясно кога ще започне операцията по премахването на постовете. Още: Нетаняху: Израел завърши 80-90% от кампанията си срещу Иран (ВИДЕО)

Израелският сайт Ynet съобщи по-рано, че решението засяга около 100 поста на територията на Западния бряг.

Заселническите постове

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Заселническите постове обикновено представляват малки групи от временни постройки или каравани и се изграждат без официално разрешение от израелската държава. В миналото властите са премахвали част от тях, докато други впоследствие са били легализирани и са получили достъп до държавно финансиране.

Кабинетът на Нетаняху и израелската армия, която обичайно участва в операции по премахване на подобни постове, не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Израелският финансов министър Бецалел Смотрич заяви в неделя, че Нетаняху е разпоредил евакуацията на обекти, построени в зони А и Б на Западния бряг. Съгласно споразуменията от Осло от 90-те години територията е разделена на зони А, Б и В с различна степен на палестински и израелски контрол.

Смотрич, който самият живее в израелско селище на Западния бряг и е сред водещите поддръжници на разширяването на заселническата дейност, заяви, че не е съгласен с решението на премиера. Той обаче подчерта, че правителството е постигнало значителен напредък в разширяването на селищата в зона В.

Според двамата източници решението на Нетаняху е взето в отговор на натиска от Вашингтон. Американският посланик в Израел Майк Хъкаби в събота определи като "терористи" заселниците, извършващи насилие, и призова те да понесат тежки последствия за действията си.

Хъкаби направи изявлението след среща с американци от палестински произход в палестински град на Западния бряг. Посланикът заяви, че предприемането на мерки срещу заселници, извършващи според него "престъпно поведение и тероризъм", е в интерес и на самия Израел.

По данни на израелската организация Peace Now на Западния бряг има около 340 неразрешени заселнически поста и 146 селища, официално признати от израелското правителство.

През последните месеци бяха регистрирани редица нападения и случаи на тормоз срещу палестинци на Западния бряг. Израелското правителство осъжда насилието от страна на заселници, но според Ройтерс извършителите рядко биват арестувани и още по-рядко срещу тях се стига до съдебно преследване.

ООН и повечето държави смятат израелските селища на Западния бряг за незаконни съгласно международното право и определят територията като окупирана. Израел оспорва тази позиция и определя статута на Западния бряг като спорен.

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