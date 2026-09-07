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Никола Цолов призна за трудностите на "Монца", но отправи сериозно предупреждение към конкурентите си

07 септември 2026, 12:41 часа 783 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Никола Цолов призна за трудностите на "Монца", но отправи сериозно предупреждение към конкурентите си

Българският пилот Никола Цолов изпрати труден уикенд на "Монца" във Формула 2. Проблемите за родния състезател започнаха още в петък, когато завърши шести в квалификацията, но бе наказан от ФИА с три места на стартовата решетка. Той все пак успя да спечели добри точки и от двете надпревари за Гран При на Италия. Българинът си осигури общо 10 пункта, след като се класира на 5-а позиция в спринта и на 7-а в основното състезание.

Труден уикенд за Никола Цолов в Италия

По този начин Цолов остава лидер в класирането при пилотите. Той има 177 точки на първото място. Втори е Рафаел Камара, който стопи изоставането си до 11 пункта, след като завърши втори в основното състезание. На третата позиция се нарежда Габриеле Мини със 147 точки, който също изпита сериозни трудности на "Монца". Така четири кръга преди края на сезона Цолов все още е основен фаворит за титлата, но заплахата от страна на Камара остава сериозна.

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Никола Цолов

Ето какво написа Цолов след уикенда на "Монца":

След края на уикенда Цолов призна, че в Кампос не се очаквали да изостават толкова много от лидерите на "Монца" като чисто темпо. Той обаче обеща, че ще направи всичко по силите, за да се представи по-добре в следващото състезание. За пилотите от Формула 2 предстои старт в Мадрид. Надпреварата край испанската столица ще се проведе между 11 и 13 септември. "Като цяло беше труден уикенд в Монца. Липсваше темпо повече от обичайното и бях върнат назад след наказанията. Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме. Все още начело и ще дам всичко от себе си, за да се върна по-силен отвсякога в Мадрид. Благодаря на отбора за усилията", написа Цолов в официалния си профил.

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Гран при на Италия Формула 2 Никола Цолов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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