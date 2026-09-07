Добри новини! Българският национал, който припадна по време на мач в Италия, успокои феновете

Добри новини пристигнаха от Италия, след като ден по-рано българският национал Росен Божинов притесни футболния свят. Родният защитник припадна по време на двубоя между Пиза и Юве Стабия от италианската Серия Б. Той загуби съзнание пет минути преди края на първото полувреме и бе изнесен с носилка от терена. Божинов веднага бе откаран в болница, където му направиха изследвания и стабилизираха състоянието му.

Росен Божинов успокои футболния свят

Малко след това от Пиза излязоха с официална позиция, с която увериха феновете, че Божинов е добре. Сега самият футболист публикува съобщение в социалните си мрежи, с което потвърди информацията. 21-годишният бранител призна, че тялото му е казало "стоп" в този определен момент, но все пак подчерта, че се чувства добре. Той благодари на всички за съобщенията и заяви, че предстои период на възстановяване за него.

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Ето какво написа Росен Божинов:

"Вчера беше един от онези моменти, които те карат да спреш за секунда и да осъзнаеш колко крехко е всичко. Излязох на терена, както винаги - с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза "стоп". Знам, че много хора се уплашиха, и затова искам лично да ви кажа: добре съм. Благодаря на всички, които бяха до мен в този момент - на съотборниците ми, на треньорите, на медицинския екип, на семейството ми и на всеки един човек, който ми писа или се обади. Футболът ме е учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана. Сега мисля за възстановяването и това да се върна по-силен. Не знам точно кога ще бъде това, но знам едно - няма да се откажа. Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Това значи повече, отколкото мога да опиша", написа Божинов в социалните си мрежи.

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