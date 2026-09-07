Действащият шампион във Формула 1 обвини съотборника си след ожесточената битка на "Монца" (ВИДЕО)

Напрежението между съотборниците в Макларън отново се покачи по време на Гран При на Италия във Формула 1. Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха на четвърто и пето място на емблематичната писта "Монца" след ожесточена битка помежду си в последните обиколки. Действащият шампион набра скорост в края на надпреварата и се залепи за задната част на другия болид на Макларън.

Норис се ядоса на Пиастри, но след това оттегли обвиненията си

Подготвяйки се за изпреварване в завой 4 в предпоследния тур, Пиастри се защити решително, което доведе до това Норис да излезе с две колела извън очертанията на пистата. "Той ме избута", оплака се действащият световен шампион по отборното радио. "Това беше много опасно. Той се върна към мен, след като аз се вмъкнах отвътре." Инженерът на Пиастри - Том Сталард, призова австралиеца по радиото да кара чисто. Норис отново атакува в последната обиколка и този път успя да го изпревари. Той пресече финалната линия на четвърто място, с две десети пред съотборника си.

ОЩЕ: Огромно напрежение във Ферари: Хамилтън избесня на съотборника си след инцидента на "Монца"

След края на надпреварата Норис оттегли обвиненията си по адрес на Пиастри: "Всичко беше наред. Мисля, че това, което направи, беше честно. Просто когато си в разгара на момента и си наполовина на тревата, не осъзнаваш колко бързо нещата могат да завършат доста зле. Беше добра битка и добър резултат от трудно състезание." Що се отнася до Пиастри, той смята, че разпределението на енергията в крайна сметка е довело до загубата му от Норис в последната обиколка: "Беше добра битка. Много преследвания и изпреварвания. В последната обиколка никога не знаеш какво да правиш с енергията и мисля, че избрахме различни стратегии в това отношение, а той ме изпревари. Мислех, че ще имам шанс да го изпреваря отново, но в крайна сметка просто не успях да го направя. Така че, да, с тези болиди винаги е малко рисковано, но да, определено знам какво бих направил по-различно следващия път."

Макларън спечели 22 точки на "Монца", като намали разликата с Ферари на второто място до 59 точки. За най-бързите пилоти предстои пътуване до Мадрид за Гран При на Испания. Надпреварата ще се проведе този уикенд, между 11 и 13 септември.

ОЩЕ: Случи се нещо невиждано от 60 години във Формула 1 на емблематичната "Монца"

Piastri has been pissing off Norris the whole weekend you can literally feel Lando raging with his overtake on Pia in last lap 😭😭😭 pic.twitter.com/bqXupvgOQb — Ru🍓 (@norriistar) September 6, 2026