Войната в Украйна:

Откриха пореден дрон в Черно море

07 септември 2026, 14:03 часа 739 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Откриха пореден дрон в Черно море

Военноморските сили прибраха дрон, забележан в Черно море близо до нос Калиакра. Апаратът е открит на 6 септември следобед на около 3,5 кабелта североизточно от носа. След получен сигнал от МВР, специализиран екип от Военноморска база – Варна е изпратен на място по заповед на началника на отбраната и командира на ВМС.

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След като военните са установили, че дронът е безопасен, той е транспортиран до базата, съобщиха от Министерството на отбраната.

Това е пореден подобен случай, след като на 28 август военнослужещите отново извлякоха от морето безпилотни апарати и части от тях.

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Варна Нос Калиакра Черно море дрон
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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