Жестоко убийство във Варна: Жена е задържана за смъртта на бебе

Жена на 33 години от Варна е задържана за убийството на малолетно дете, съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение в крайморския град. Сигнал за бебе на 1 година, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, е получен в Областната дирекция на МВР на 30 август. След пристигане на място на екипи на полицията и Спешна помощ, е установено, че детето е починало.

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Незабавно по случая е започнато досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около настъпилата смърт. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, резултатите от която показали, че се касае за извършено спрямо бебето тежко криминално деяние.

В резултат от действията по разследването е установена съпричастността на 33-годишна жена, живееща на адреса, която е била близка на семейството на жертвата. Тя е издирена и задържана. След като е била привлечена в качеството ѝ на обвиняема, жената е задържана за срок до 72 часа от наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането ѝ в съда за определяне на мярка за неотклонение.

След като искането на прокуратурата за задържане под стража на 33-годишната жена е внесено за разглеждане, състав на Окръжния съд във Варна е преценил, че то е основателно и е определено тя да остане в ареста.

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Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се всички факти и обстоятелства около инцидента, допълват от прокуратурата.