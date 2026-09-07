"ЦСКА подари титлата на Левски": Лидерът на Сектор "Г" побесня след поредния гаф на отбора

Отборът на ЦСКА започна сезона с големи амбиции. Еуфорията в Борисовата градина обаче бързо спадна, след като "армейците" стартираха кампанията си в Първа лига с равенство 0:0 със Славия. Междувременно вечният съперник Левски набра скорост по пътя към защитата на титлата си. "Сините" все още нямат загуба от началото на сезона и са еднолични лидери в класирането с пълен актив от 24 точки. След неубедителния старт за ЦСКА последва серия от пет поредни победи, с които не позволи на Левски да се изплъзне от поглед. Това обаче се промени в последния кръг.

Кюстендилеца избухна след равенството със Спартак Варна

Момчетата на Христо Янев допуснаха още една грешна стъпка в първенството. Те завършиха 1:1 при визитата си на Спартак Варна и изостанаха сериозно от лидера в класирането. "Армейците" заемат третата позиция със 17 точки, но са с мач по-малко. Въпреки че сезонът е в самото си начало, някои вече отписаха ЦСКА от битката за титлата. Един от тях бе лидерът на "Сектор Г" Иван Велчев - Кюстендилеца. Според него равенството на "Коритото" е бил моментът, в който отборът отпадна от борбата за първото място.

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Кюстендилеца излезе с публикация в социалните си мрежи, с която не скри разочарованието си. Според него ЦСКА подари титлата на Левски. Той отчете, че отборът не се е възползвал от еуфорията на феновете около новия стадион "Българска Армия" и трибуните ще останат празни, когато той бъде завършен. "На 5 септември абдикирахте от борбата за титлата и респективно я подарихте на говедата. Вместо да използваме еуфорията от стадиона, вие направихте така, че на хората да не им се гледа мъката на терена и трибуните ще пустеят", отсече Иван Велчев.

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