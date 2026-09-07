"Колко ресторанта управлявахте?": Браншът скочи срещу думите на Пеканов за цените

Изказването на вицепремиера Атанас Пеканов, че ресторантьорите в България трябва да свалят цените, защото те се доближавали до тези във Виена, предизвика остър отговор от Сдружението на заведенията в България (СЗБ) и Българската асоциация на заведенията (БАЗ). Според бранша подобни съвети идват от човек без никакъв практически опит в реалния бизнес. От организацията изтъкват академичната и институционална биография на икономиста — бивш вицепремиер и експерт във Виена, но подчертават, че това не дава представа за ежедневния риск от управлението на обект, плащането на заплати, осигуровки, наеми и ток.

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Авторите на позицията изтъкват, че съпоставката между сметките в София и Виена без отчитане на данъчната тежест, покупателната способност, разходите за труд и енергия не е икономически анализ, а удобно политическо говорене.

От бранша определят като крайно цинично соченето с пръст, при положение че от 2025 г. секторът отново работи с 20% ДДС, докато в Австрия действат преференциални режими и намалени ставки за определени доставки. Според тях цените не са въпрос на каприз, а пряк резултат от поскъпващите суровини, дефицита на кадри и високите разходи за труд.

"Колко ресторанта е управлявал г-н Пеканов? Колко служители е наемал и колко пъти е заставал пред доставчици, персонал и клиенти едновременно?", питат риторично от браншовите организации.

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Оттам са категорични, че българският ресторантьорски бранш няма нужда от лекции от експерти, познаващи сектора само от таблици и телевизионни студиа. Истинското решение за по-ниски цени според тях започва с предвидима среда и намалено ДДС за сектора, както е в голяма част от Европа, като всичко останало е просто прехвърляне на вина върху бизнеса.