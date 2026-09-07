Войната в Украйна:

Нова връзка между Северна Корея и Русия - откриха първия автомобилен мост (ВИДЕО)

07 септември 2026, 13:07 часа 579 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нова връзка между Северна Корея и Русия - откриха първия автомобилен мост (ВИДЕО)

Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си. Съоръжението пресича граничната река Тюмен и двете страни го определят като важен етап в стратегическото си партньорство. Мостът се намира близо до построения през 1959 г. железопътен "Мост на дружбата". Вече има директни въздушни и железопътни връзки между Москва и Пхенян.

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Руският премиер Михаил Мишустин заяви, че мостът трябва да стимулира развитието между двете страни в различни сфери - включително туризма - и да създаде нови работни места.

"Убеден съм, че разширяването на трансграничната транспортна инфраструктура ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие на търговското, икономическото, научното, технологичното и културното сътрудничество", заяви чрез видеовръзка Мишустин на церемонията по откриването на моста.

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Строежът на новия мост, което се обсъждаше от години, започна през април миналата година. Строителството му беше договорено по време на посещение на президента Владимир Путин в Северна Корея през 2024 г.

Връзките между двете страни се засилиха от началото на войната в Украйна през 2022 г., като Пхенян изпрати хиляди войници в руската Курска област, за да помогне за отблъскване на украинското нахлуване там през 2024 г.

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Мост Русия Северна Корея
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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