"Нов кръстопът", ухажване и напрежение: Всичко, което трябва да знаете за срещата на Тръмп и Си Дзинпин (ВИДЕО, СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин обсъдиха войните в Близкия изток и Украйна, Тайван, Северна Корея, търговското напрежение и двустранните отношения по време на среща на върха в Пекин на 14 май. Републиканецът пристигна в Китай на тридневно държавно посещение по покана на Си, като вчера бе посрещнат тържествено. Той доведе със себе си буквално "армия" от директори на технологични компании - Илон Мъск, Тим Кук и други изявени лица от сектора. Днес Тръмп разговаря с китайския си колега в Голямата зала на народа.

Войните в Украйна и Иран, предупреждение за Тайван

„Двамата държавни глави обменяха мнения по важни международни и регионални въпроси като ситуацията в Близкия изток, кризата в Украйна и Корейския полуостров“, се посочва в изявление на китайското външно министерство. Оттам не посочват какво точно са си казали лидерите за войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран на 28 февруари (има данни, че Китай помага на Иран), за войната в Украйна на руския диктатор Владимир Путин, в която Пекин също играе ролята на скрит помощник за режима в Кремъл, както и за действията на Пхенян и диктатора Ким Чен Ун.

Остава да се види дали американският президент ще успее да убеди китайския лидер да му помогне да сложи край на войната с Иран. Пекин е близък съюзник на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол в света. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американските власти ще се опитат да убедят Китай да поеме по-активна роля в разрешаването на конфликта, съобщи самият той пред Fox News по време на пътуването си към Китай: САЩ търсят помощ от Китай за кризата около Ормузкия проток.

Също така предстои да разберем дали и как Китай ще бъде използван в диалога за мир между Москва и Киев.

Междувременно стана ясно, че Си Дзинпин е предупредил Доналд Тръмп за потенциален сблъсък със САЩ за Тайван. „Въпросът за Тайван е най-важният проблем в китайско-американските отношения“, е казал президентът, цитиран от държавната телевизия CCTV. „Ако бъде третиран неправилно, двете страни биха могли да влязат в сблъсък или дори в конфликт, което би поставило цялостните китайско-американски отношения в изключително опасна ситуация".

Пекин винаги е претендирал за суверенитет върху демократично самоуправляващия се остров, а властите в Тайпе отхвърлят всичко освен собствената си независимост.

Си и Тръмп говориха за стабилността в отношенията Китай-САЩ и как тя влияе на света

Си и Тръмп започнаха поредица от срещи в четвъртък в рамките на двудневна среща на върха между САЩ и Китай, която обхваща спорни въпроси. Не се очакват обаче значителни пробиви.

В началото на двучасовите двустранни преговори в Голямата зала на народа в четвъртък Си заяви, че през 2026 г. се навършват 250 години от независимостта на САЩ и че стабилността в отношенията между САЩ и Китай е необходима за глобалната стабилност. "Винаги съм вярвал, че двете ни страни имат повече общи интереси, отколкото различия. Успехът на едната страна е възможност за другата, а стабилните двустранни отношения са от полза за целия свят. И Китай, и Съединените щати имат какво да спечелят от сътрудничеството и какво да загубят от конфронтацията. Трябва да бъдем партньори, а не съперници. Трябва да си помагаме взаимно да успеем, да просперираме заедно и да намерим правилния път за съжителство между големите държави в новата ера", каза китайският президент.

Xi to Trump:



I always believed that our two countries have more common interests than differences.



Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world.



— Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

"В момента по целия свят се ускорява промяна, каквато не е виждана от век насам, а международната обстановка е нестабилна и бурна. Светът се намира на нов кръстопът", добави Си.

Xi to Trump:



Currently, transformation not seen in a century is accelerating across the globe and the international situation is fluid and turbulent.



— Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Тръмп заяви, че Си Дзинпин е „велик лидер“ и че отношенията между двете страни „ще бъдат по-добри от всякога“.

Trump to Xi:



It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Trump to Xi:



You are a great leader. I say it to everybody, that you are a great leader. Sometimes people don’t like me saying it, but I say it anyway because it’s true.



I only say the truth. — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Trump to Xi:



I was particularly impressed by those children. They were happy, they were beautiful. Those children were amazing and they represent so much. — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Търговията и сделките

Тръмп също така се надява да насочи преговорите към търговията и сключването на сделки, чрез които Китай да закупува повече селскостопански продукти и пътнически самолети от САЩ.

Изпълнителният директор на Boeing Кели Ортбърг придружава Тръмп в Пекин и преследва голяма сделка. Според източници на Bloomberg Китай обмисля споразумение за около 500 самолета от модела Boeing 737 Max, което би помогнало на китайските авиокомпании, нуждаещи се от нови въздухоплавателни средства. Boeing и Китай водят преговори и за продажбата на около 100 широкофюзелажни самолета Boeing 787 Dreamliner и 777X, въпреки че сделката не се очаква да бъде основен акцент на срещата на върха тази седмица и вероятно ще бъде финализирана на по-късна дата.

Доналд Тръмп също се фокусира върху създаването на съвет, който да разглежда разногласията между САЩ и Китай и да предотврати повторение на търговската война, която избухна миналата година след увеличаването на митата от страна на американската администрация: Тръмп намалява митата за Китай - срещата със Си е надминала очакванията му (ВИДЕО).

Си заяви пред делегацията от американски бизнес лидери, че Китай ще се „отвори още повече“ към света. „Американските компании ще се радват на още по-добри перспективи в Китай“, цитираха думите му държавните медии по време на срещата на върха.

Освен директорите на Tesla - Илон Мъск, на Boeing - Кели Ортбърг, и на Apple - Тим Кук, шефът на Nvidia Дженсън Хуанг също е там. Същото важи за Лари Финк от BlackRock, ръководители от Meta, Visa, JP Morgan, Goldman Sachs, Cargill и други компании. Повече от дузина американски мениджъри придружават Тръмп.

"Не исках (да водя) втория или третия в компаниите. Исках само върха и те са тук днес, за да отдадат почит на вас и на Китай“, каза Тръмп на Си за технологичните милиардери. Според Associated Press коментарите му са се наредили на второ място сред най-популярните теми в китайската социална мрежа Weibo.

Китай, от своя страна, е подновил лицензите за износ на стотици американски предприятия за преработка на говеждо месо, сочат данни от митниците, което вероятно е жест на добра воля по време на срещата на върха в Пекин, предава The Guardian.

Също така Тръмп и Си посетиха историческия Храм на небето в Пекин след приключването на преговорите. Храмът е обект от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, където някога императорите са се молели за добра реколта.

Reporter: How were the talks sir?



Trump: Great. China is beautiful.



Reporter: Did you talk about Taiwan?



Trump: (No answer) — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

По-късно в четвъртък, 14 май, двамата ще присъстват на държавен банкет. Очаква се Тръмп да отлети от Китай малко след обяд в петък, 15 май - след последна среща насаме със Си.

Азиатските акции отбелязаха разнопосочно движение в четвъртък, докато инвеститорите следят отблизо изводите от срещата на върха.

Американските журналисти пък се изумиха от китайските технологии. Водещият на Fox News Брет Байър описа обширната мрежа от камери за наблюдение в Пекин, след като екипът му получи глоба за неправилно паркиране минути след като е спрял на забранено място.

Fox News anchor Bret Baier described Beijing's extensive surveillance camera network after his crew received a parking ticket within minutes of stopping illegally. — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026