Военен парад и салют с 21 оръдия: Как Пекин посрещна Тръмп (СНИМКИ)

При посрещането на американския президент Доналд Тръмп в Пекин Китай не спести усилия като церемонията в Голямата зала на народа включваше военен парад, салют с 21 оръдия и изпълнение на двата национални химна от китайски военен оркестър. Десетки китайски ученици аплодираха, докато лидерите минаваха покрай тях, което предизвика овации от страна на Тръмп.

"Бях особено впечатлен от тези деца", каза той във встъпителното си слово. "Тези деца бяха невероятни… и знам, че те означават много за вас", цитира го "Саут Чайна морнинг пост".

Снимки: Getty Images

Какво всъщност иска Си?

Още: "Нов кръстопът", ухажване и напрежение: Всичко, което трябва да знаете за срещата на Тръмп и Си Дзинпин (ВИДЕО, СНИМКИ)

Според "Ню Йорк Таймс" основната цел на Си е да поиска потвърждение, че Китай, втората по големина икономика в света, вече е на едно равнище със САЩ, и че той самият, като неин лидер, е равен на Тръмп. Това е нещо, към което Си се стреми откакто за първи път встъпи в длъжност през 2012 г.

Китай иска и продължаване на търговското примирие. Това означава повече никакви мита, никакъв контрол върху износа, никакви санкции, наложени на неговите компании, отчита американското издание.

"Те просто искат време и пространство, за да се подготвят за бъдеща конкуренция", казва Аманда Сяо, директор на китайския отдел на консултантската компания "Евразийска група", пред "Ню Йорк таймс".

За да помогне за постигането на положителен тон обаче, Китай може да се ангажира с покупки на самолети на Боинг, американска соя и говеждо месо, отбелязва американското издание.

Още: Си Дзинпин "предупреди" Тръмп с война в Тайван (ВИДЕО)

Специално внимание към госта, известен с вкуса си към лукса

Си дава тази вечер банкет в чест на госта си. Утре те ще пият чай, а след това и ще обядват. Това са прояви на внимание към гост, известен с вкуса си към лукса и отложил веднъж това пътуване, първоначално планирано за края на март, заради войната в Иран, отбелязва на свой ред френският "Паризиен".

Изданието посочва, че една от темите на срещата на върха между двамата президенти ще е бъдещето на търговските им отношения.

Си призова Тръмп към партньорство, пише и друг френски вестник - "Монд". "Сътрудничеството е от полза и за двете страни, докато конфронтацията вреди и на двете", подчерта китайският лидер, цитиран от изданието.