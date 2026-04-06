"Хизбула" удари британски разрушител с ракета - няма такива данни. Иран удари 2 бази на САЩ (ВИДЕО)

Имало ли е ракетна атака от страна на ливанската терористична организация "Хизбула" срещу британски разрушител HMS Dragon и то край бреговете на Иран? Снощи такава информация се появи в социалните мрежи, включително от страна на израелския проправителствен Канал 14 - при това се твърдеше, че ракетата е поразила кораба и му е нанесла щети. Но редакторът по въпросите на отбраната на The Telegraph Том Котерил, който също първоначално каза в профила си в социалната мрежа "Х", че има данни за атака, впоследствие уточни, че такава е нямало.
По думите на Котерил, информационият център за морска сигурност, управляван от Кралския военноморски флот (UKMTO) го е уверил, че не е имало такъв случай и че няма данни за каквито и да е атаки по британски плавателни съдове в района:
UPDATE:— Tom Cotterill (@TomCotterillX) April 5, 2026
I’ve spoken to the UK Maritime Trade Operations (UKMTO) which monitors attacks on British vessels. They’ve confirmed they have recorded no such incident anywhere off the Lebanon coast and have said no British vessels have been attacked. https://t.co/zylq2Eq1rD
Котерил добавя, че е разговарял още със своите източници във ВМС на Великобритания и британското министерство на отбраната, които също са потвърдили, че не е имало атака. Проверил е и дали е нямало други атакувани британски кораби, а не разрушител - не е имало:
Nope. Rumours were HMS Dragon had been hit following a report from an Israeli news outlet. In my first post I confirmed, after speaking to my sources in the Navy and the MoD, that wasn’t the case to dispel that. But I had to wait to dispel the claim any other UK vessels had been… https://t.co/CzaTxCywZB— Tom Cotterill (@TomCotterillX) April 5, 2026
Иран удря по американски военни активи
Междувременно, тази нощ са станали взривое и е последвал пожар в американския военен комплекс "Виктори" близо до международното летище Багдад в Ирак - след изглежда иранска атака с дронове. Това е районът, където беше основано обединеното командване с водач САЩ при втората американска инвазия в Ирак, която свали от власт Садам Хюсеин. Американска военна база близо до Ербил в Иракски Кюрдистан също е била атакувана - Още: Иранските атаки пратиха войниците на САЩ "хоум офис", Техеран ги плаши с удари по хотели