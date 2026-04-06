"Хизбула" удари британски разрушител с ракета - няма такива данни. Иран удари 2 бази на САЩ (ВИДЕО)

06 април 2026, 7:06 часа 941 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Хизбула" удари британски разрушител с ракета - няма такива данни. Иран удари 2 бази на САЩ (ВИДЕО)

Имало ли е ракетна атака от страна на ливанската терористична организация "Хизбула" срещу британски разрушител HMS Dragon и то край бреговете на Иран? Снощи такава информация се появи в социалните мрежи, включително от страна на израелския проправителствен Канал 14 - при това се твърдеше, че ракетата е поразила кораба и му е нанесла щети. Но редакторът по въпросите на отбраната на The Telegraph Том Котерил, който също първоначално каза в профила си в социалната мрежа "Х", че има данни за атака, впоследствие уточни, че такава е нямало.

По думите на Котерил, информационият център за морска сигурност, управляван от Кралския военноморски флот (UKMTO) го е уверил, че не е имало такъв случай и че няма данни за каквито и да е атаки по британски плавателни съдове в района:

Котерил добавя, че е разговарял още със своите източници във ВМС на Великобритания и британското министерство на отбраната, които също са потвърдили, че не е имало атака. Проверил е и дали е нямало други атакувани британски кораби, а не разрушител - не е имало:

Иран удря по американски военни активи

Междувременно, тази нощ са станали взривое и е последвал пожар в американския военен комплекс "Виктори" близо до международното летище Багдад в Ирак - след изглежда иранска атака с дронове. Това е районът, където беше основано обединеното командване с водач САЩ при втората американска инвазия в Ирак, която свали от власт Садам Хюсеин. Американска военна база близо до Ербил в Иракски Кюрдистан също е била атакувана - Още: Иранските атаки пратиха войниците на САЩ "хоум офис", Техеран ги плаши с удари по хотели

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ливан Хизбула ракетна атака американски военни бази война Иран британски военен кораб
