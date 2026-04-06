"Адът или Каменната ера": Посредници натискат Иран за 45-дневен мир

САЩ, Иран и група регионални посредници обсъждат условията за евентуално 45-дневно примирие, което би могло да доведе до трайно прекратяване на войната, съобщиха за "Аксиос" четири източника от САЩ, Израел и региона, запознати с преговорите. Източниците посочват, че шансовете за постигане на частично споразумение през следващите 48 часа са малки.

Но този последен опит е единственият шанс да се предотврати драматично ескалиране на войната, което ще включва масирани удари по иранската гражданска инфраструктура и ответни удари срещу енергийни и водни съоръжения в държавите от Персийския залив.

Какво ще се случи в Иран?

Очакваше се 10-дневният краен срок, поставен от президента Тръмп на Иран, да изтече в понеделник вечерта. Но в неделя Тръмп удължи срока с 20 часа и публикува в "Трут соушъл" нов краен срок – вторник в 20:00 часа източноамериканско време. Тръмп заяви пред "Аксиос" в неделя, че САЩ са "в напреднали преговори" с Иран и че споразумение може да бъде постигнато преди изтичането на крайния срок във вторник.

"Има добри шансове, но ако не сключат сделка, ще взривя всичко там", каза той. Тръмп заплаши да унищожи инфраструктура, която е жизненоважна за иранските цивилни, ако не успее да постигне споразумение с режима. Такива атаки биха могли да представляват военни престъпления, а Иран заплаши да отвърне с атаки срещу инфраструктурата в Израел и държавите от Персийския залив. Два източника заявиха, че оперативният план за масивна американско-израелска бомбардировъчна кампания срещу енергийните съоръжения на Иран е готов за изпълнение, но подчертаха, че удължаването на крайния срок на Тръмп има за цел да даде последен шанс за постигане на споразумение.

Четири източника, запознати с дипломатическите усилия, заявиха, че преговорите се водят чрез пакистански, египетски и турски посредници, а също и чрез текстови съобщения, изпращани между пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи.

Американски служител заяви, че администрацията на Тръмп е отправила няколко предложения към Иран през последните дни, но досега иранските власти не са ги приели. Източниците заявиха, че посредниците обсъждат със страните условията за двуфазна сделка; първата фаза би била потенциално 45-дневно примирие, по време на което ще се договаря трайно прекратяване на войната.

Примирието може да бъде удължено, ако е необходимо повече време за преговори, заяви един от източниците. Втората фаза би била споразумение за прекратяване на войната. Източниците посочиха, че посредниците смятат, че пълното отваряне на Ормузкия проток и решение за високообогатения уран на Иран – чрез извеждането му от страната или чрез разреждане – могат да бъдат резултат само от окончателно споразумение, посочва "Аксиос".

