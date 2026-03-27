Иранските атаки пратиха войниците на САЩ "хоум офис", Техеран ги плаши с удари по хотели

Иран бомбардира американски военни бази в Близкия изток в отговор на ударите на САЩ и Израел, което е принудило много американски войници да се преместят в хотели и офис помещения в целия регион, твърдят американски официални лица и военни, цитирани от The New York Times. Така че в момента голяма част от сухопътните войски по същество водят войната, докато работят дистанционно, с изключение на пилотите на изтребители и екипажите, които управляват и обслужват военни самолети и провеждат удари.

В този ред на мисли - иранските въоръжени сили предупредиха, че хотелите, в които са настанени американски войници в целия регион, ще бъдат мишени във войната.

Иранската революционна гвардия призова хората да съобщават за тези нови местоположения, докато търси разпръснатите войски. Американски военни служители казват, че тази заплаха не спира Пентагона да води войната срещу Иран, която е в четвъртата си седмица. Прехвърлянето на войски към временни бази все пак повдига въпроси относно подготовката на администрацията на Доналд Тръмп за войната.

Още: С цената на петрола се случи нещо, невиждано от шест месеца

Война, която е много по-трудна за водене

В региона имаше близо 40 000 американски войници, когато започна конфликтът, а Централното командване е разпределило хиляди от тях, като някои са били изпратени чак в Европа, казват американски военни представители. Но много други са останали в Близкия изток, макар и не в първоначалните си бази.

Резултатът, според настоящи и бивши военни представители, е война, която е много по-трудна за водене.

„Да, имаме способността да създаваме временни оперативни центрове, но определено ще загубим капацитет“, казва старши сержант Уес Брайънт, пенсиониран специалист от Специалните операции на ВВС на САЩ. „Не може просто да поставите цялото това оборудване на покрива на хотел например".

Още: Израел удари централен обект за ракети и морски мини в Иран, дронове атакуваха пристанище в Кувейт (ВИДЕО)

Американски военен представител уточнява обаче, че войските не работят от покривите на граждански хотели.

Ударите на Иран - не само по американски военни бази

Иран отговори решително на съвместните американски и израелски удари, като нацели не само американски бази, но и посолства, както и нефтена и газова инфраструктура в целия регион. След като върховният лидер и десетки други лидери бяха убити, иранският режим отвърна, като изстреля стотици дронове и ракети към съседните държави и до голяма степен затвори Ормузкия проток – жизненоважния маршрут за корабоплаването и световните доставки на петрол и втечнен газ. Режимът се погрижи войната да бъде усетена от хората по целия свят.

Още: Водят се тайни преговори за мир: Ако САЩ превземат остров Харг, Иран ще е в ъгъла и ще атакува

Много от 13-те военни бази в региона, използвани от американските войски, са на практика необитаеми. Тези в Кувейт, който граничи с Иран, са претърпели може би най-големи щети. Шестима американски военнослужещи загинаха при удара по Порт Шуайба, който унищожи тактическия оперативен център на армията. Ирански дронове и ракети атакуваха също така военновъздушната база „Али Ал Салем“, като повредиха съоръженията на самолетите и раниха персонал, както и лагера „Бюринг“, нанасяйки щети на съоръженията за техническо обслужване и гориво.

В Катар режимът на Иран нанесе удар по военновъздушната база "Ал Удейд", като повреди радарна система за ранно предупреждение. В Бахрейн ирански дрон за еднопосочни атаки удари комуникационно оборудване в щаба на Петия флот на САЩ. Във въздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия ирански ракети и дронове повредиха комуникационно оборудване и няколко танкера за презареждане.

Още: При сухопътна операция: Иран готви истински ад за американските войски с милион мобилизирани

Подкрепяна от Иран милиция в Ирак предприе атака с рояк дронове срещу луксозен хотел в Ербил (Иракски Кюрдистан) в началото на войната. Ирански официални лица дори обвиниха американските военни, че използват цивилни като човешки щитове, като настаняват американски войници в хотели. „Ние сме принудени да идентифицираме и да набелязваме американците“, заяви разузнавателното крило на Революционната гвардия в съобщение до хората в региона, цитирано от държавната агенция Tasnim. „Затова е по-добре да не ги приютявате в хотели и да стоите далеч от местата, където се намират". В съобщението се добавяше, че „ваш ислямски дълг е да съобщавате точно за скривалищата на американските терористи и да ни изпращате информацията чрез Telegram“.

Въпреки масираната въздушна кампания иранците „все още разполагат с известен потенциал“, признава генерал Дан Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили. Заради иранските ракети и дронове военнослужещите не могат да живеят или работят в базите на САЩ за продължителни периоди, казват отделно военни представители, цитирани от The New York Times.

Още: САЩ пращат още 10 000 войници в Близкия изток: Тръмп мисли и казва, че преговаря с точните хора в Иран (ВИДЕО)

Пропуските на САЩ

Двама бивши американски служители, запознати с военните операции, посочват, че командните центрове във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, където един военнослужещ беше убит, а няколко други бяха ранени при атака, не са имали подсилени покриви.

Военни служители казват, че американските самолети цистерни за презареждане са били изпратени набързо на фронта, без да им е било дадено достатъчно време да се ориентират или да проведат учения в региона, преди да бъдат хвърлени в денонощни операции. Два американски танкера KC-135 се сблъскаха този месец, което доведе до смъртта на шестима военнослужещи. Говорител на Централното командване заяви, че инцидентът се разследва.

Още: Тръмп: Доверието в мен е 100%, на хората им харесва, че ги защитавам от лунатици с ядрено оръжие (ВИДЕО)