Хърватия предоставя хуманитарна помощ за цивилното население в Газа за още 1 млн. евро

Хърватия ще предостави допълнителна хуманитарна помощ в размер на един милион евро за цивилното население в Газа, страдащо от глад, а помощта ще бъде доставена чрез Световната продоволствена програма (WFP), водещата хуманитарна организация в борбата срещу глада и продоволствената несигурност в световен мащаб, предаде хърватската агенция ХИНА.

Решението

Решението беше взето на днешното заседание на хърватското правителство, а изпълнението му беше възложено на Министерството на външните работи и европейските въпроси.

Външният министър Гордан Грлич Радман подчерта, че от началото на конфликта в Газа Хърватия е изпратила 2,75 милиона евро спешна хуманитарна помощ на цивилното население, като се фокусира върху ключови сектори като здравеопазване, храна, питейна вода, хигиена, образование и защита.

Влошаваща се ситуация

Хърватското правителство взе решението в светлината на влошаващата се хуманитарна ситуация и официалното потвърждение за глад в Газа, въз основа на основни хуманитарни принципи, подчерта министърът.

Глобалната референтна рамка за анализ на продоволствените и хранителните кризи - Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) - която се използва от агенциите на ООН и други международни хуманитарни организации, официално потвърди наличието на глад в Газа за първи път в своя доклад, публикуван на 22 август, предаде БТА.

