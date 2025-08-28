Пратеник на Тръмп съкрати визитата си в Ливан (ВИДЕО)

Американският пратеник Том Барак е съкратил посещението си в Южен Ливан, съобщава "Ал Джазира", позовавайки се на официалната информационна агенция на ливанското правителство. Това се е случило на фона на протести срещу стремежа на Вашингтон да разоръжи "Хизбула", както и на продължаващото възмущение от неотдавнашното осмиване на журналистите в страната от страна на Барак.

Барак е бил транспортиран с хеликоптер до казарма на ливанската армия в Марджаюн, близо до израелската граница, където са били разположени войски преди пристигането му в сряда. Въпреки това, планираните посещения в близкия Хиам, град, опустошен по време на боевете между Израел и "Хизбула", и в крайбрежния град Тир по-късно бяха отменени. Държавният департамент на САЩ не отговори на искането на "Ал Джазира" за коментар относно съобщената промяна в плановете. ОЩЕ: Близкият изток е на прага на мир за първи път от над 75 години

Ролята на Барак

Барак, който е посланик на САЩ в Турция и служи и като специален пратеник на Вашингтон за Сирия, е изправен пред нарастващо възмущение в Ливан от вторник, когато каза на журналистите да „се държат цивилизовано“, докато те го засипваха с въпроси след среща с президента Джоузеф Аун в Бейрут.

Американският пратеник заяви още, че ще спре да отговаря на въпроси, ако ситуацията „започне да става хаотична, като животинска“, като същевременно изглежда сравни разговора с по-широките вълнения в Близкия изток. Критиците обвиниха дипломата в проява на колониален манталитет , като по-късно ливанското президентство изрази съжаление за коментарите.

Барак заяви във вторник също, че ливанското правителство ще представи план за разоръжаване на "Хизбула" през следващите дни. Това се случи, след като миналия месец кабинетът на Ливан инструктира армията да подготви план за разоръжаване на Хизбула до края на годината, решение, взето под силен натиск от САЩ и на фона на заплахите от страна на Израел за по-нататъшна военна ескалация.

Натискът доведе и до вълнения, особено в Южен Ливан, където Хизбула поддържа подкрепа.

US envoy Tom Barrack was forced to cancel his visit to southern Lebanon after protests erupted across the South, a clear rejection of Washington’s colonialist supremacy, which was evident in its insults toward Lebanon and its journalists, its “economic zone” of ethn-c cle-nsing,… pic.twitter.com/ZMtuFoFsAX — Vpol (@VocalPolitics1) August 27, 2025

Протестите в Ливан

Рано в сряда изображения показаха протестиращи, развяващи знамена на "Хизбула", носещи снимки на убити бойци и стоящи близо до антиамерикански лозунги, надраскани на пътя в Хиам. ОЩЕ: Израел удари обекти на "Хизбула" - този път не на обичайното място (ВИДЕО)