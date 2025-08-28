ООН го държи под око: Кипър е уязвим за международни наемнически групировки

Въпреки че не са открити доказателства за присъединяване на кипърски граждани към международни наемнически групировки, доклад на работна група на ООН предупреждава, че пропуските в регулирането на частните охранителни фирми в страната могат да направят страната уязвима за експлоатация от международни мрежи, пише гръцкото издание Kathimerini. След мисията на рабоната група - Съветът на ООН по правата на човека трябва да разгледа следващия месец доклад за наемниците и частните охранителни операции в Кипър.

Частната охранителна индустрия процъфтява

Трябва да се отблежи, че Кипър не е страна по международната конвенция, забраняваща набирането и финансирането на наемници. Основният фокус на доклада обаче е върху процъфтяващата частна охранителна индустрия на острова. В момента там работят около 224 компании, в които работят около 4600 души и 1100 фрийлансъри. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа

Решението: Надзор в Никозия

Според „Cyprus Mail“, Съветът на ООН по правата на човека (UNHRC) е призовал Никозия да създаде независим надзорен орган, позовавайки се на слабия контрол и недостатъчното обучение на охранителите по човешки права, употребата на сила и предотвратяването на малтретиране. Изразени са и опасения относно ролята на частните компании в центровете за прием на мигранти, където рисковете от злоупотреба са по-високи.

„С толкова голям брой частни охранителни служители в страната, подчертаваме необходимостта от създаване на независим и подходящ надзорен орган или механизъм за ефективен надзор върху тях и за гарантиране, че частните охранителни оператори не участват в нарушения на правата на човека“, пише групата в своя доклад, съобщава Cyprus Mail.

В морето обаче Кипър беше похвален за поддържането на строги стандарти за плавателните съдове под кипърски флаг, особено чрез закона си за защита на плавателните съдове от 2012 г., регулиращ наемането на въоръжена охрана. Групата призова същият надзор да се прилага и на сушата. ОЩЕ: Ердоган: Турция винаги ще присъства в Кипър