Тони Блеър съветва "миротвореца Тръмп": Имали са среща

Бившият британски премиер Тони Блеър изглежда съветва Доналд Тръмп как да постигне мир в Близкия изток. Бившият британски министър-председател е присъствал на среща в Белия дом с Доналд Тръмп, за да обсъдят плановете за следвоенния период в Газа, съобщава „Гардиън“. След като се оттегли от поста министър-председател през 2007 г., Блеър пое ролята на пратеник за Близкия изток до 2015 г. и прекара известно време в Йерусалим, опитвайки се да формулира план за решение, основано на две държави.

Какво се знае за срещата?

72-годишният бивш лидер на лейбъристите беше във Вашингтон в сряда за срещата с Тръмп. Уебсайтът Axios съобщи, че зетят на Тръмп и бивш старши съветник, Джаред Кушнър, също е присъствал.

САЩ готвят всеобхватен следвоенен план в Газа

Междувременно пратеникът на Тръмп за Близкия изток, Стив Уиткоф, заяви, че САЩ изготвят „много всеобхватен“ план за „следващия ден“ след войната.

В интервю за Fox News във вторник, Уиткоф заяви, че вярва, че войната в Газа може да приключи през следващите четири месеца. „Ще уредим това по един или друг начин, със сигурност преди края на тази година“, каза той.

На въпрос за план за управление на следвоенна Газа, Уиткоф каза: „Това е много всеобхватен план, който ще изготвим на следващия ден и мисля, че много хора ще... видят колко е стабилен и колко е добронамерен, и отразява хуманитарните мотиви на президента Тръмп тук".

През това време държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна и с израелския си колега Гидеон Саар във Вашингтон.

Папата настоява за мир

Срещите се проведоха, след като папа Лъв XIV поиска Израел да спре „колективното наказание“ на населението в обсадената територия. Десет палестинци, включително две деца, са починали от глад през последните 24 часа, съобщиха здравните власти в Газа в сряда . Най-малко 313 души, включително 119 деца, са починали от глад, откакто започна войната в Газа и Израел засили обсадата си на палестинската територия.

"Моля за постигане на постоянно прекратяване на огъня, за улесняване на безопасното навлизане на хуманитарна помощ и за пълно спазване на хуманитарното право", каза папата.