Евакуират църкви в Газа

Гръцката православна църква „Свети Порфирий“ и околният комплекс в град Газа получиха заповед за евакуация преди мащабна офанзива на израелските отбранителни сили (IDF), съобщи вестник „Таймс ъф Израел“, предаде Kathimerini.

Според карта за евакуация, публикувана на арабския уебсайт на израелските отбранителни сили и публикувана от израелския вестник в сряда, комплексът се намира в обозначена червена зона.

За разлика от това, близката католическа църква „Свето семейство“, друг важен християнски обект в град Газа, не е получила заповед за евакуация, докато англиканската църква „Свети Филип“, разположена в комплекса на Арабската англиканска болница „Ал-Ахли“, също се намира в зона за евакуация. ОЩЕ: Самата израелска армия разкрива: огромен процент от жертвите в Газа са цивилни