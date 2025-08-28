Войната в Украйна:

Израелската армия е прехванала дрон, вероятно изпратен от хутите

Израелската армия съобщи, че е прехванала дрон, който е бил изпратен от територията на Йемен, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Сирени, сигнализиращи за въздушно нападение, са се задействали днес в израелски градове, разположени на границата с ивицата Газа.  Няма информация за щети или ранени хора.

От началото на войната в ивицата Газа на 7 октомври 2023 г., когато бойци на “Хамас“ нахлуха в Израел, хутите - подкрепяна от Иран йеменска групировка, атакува често Израел с ракети и дронове, отбелязва ДПА.

В отговор Израел на няколко пъти взе на прицел обекти, свързани с хусите, в Йемен.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
