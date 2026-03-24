Мир в Близкия изток: Индия обработва САЩ, а Китай - Иран

Премиерът на Индия Нарендра Моди призова за „деескалация и възстановяване на мира във възможно най-кратък срок“, след като разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп относно ситуацията в Иран и по-широкия регион на Близкия изток. В публикация в социалната мрежа X Моди заяви, че двамата лидери са обсъдили конфликта и опасенията относно Ормузкия проток, като добави, че поддържането на водния път „отворен, сигурен и достъпен е от съществено значение за целия свят“.

Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.… — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026

Самият Тръмп не е коментирал разговора, но след него препубликува в Truth Social изявлението на пакистанските власти, че са готови да са домакини на смислени преговори за мир между Вашингтон и Израел, от една страна, и Иран, от друга.

Американският посланик в Индия Серхио Гор също потвърди, че разговорът се е състоял във вторник, 24 март, като това е първият известен разговор между Моди и Тръмп, откакто САЩ и Израел започнаха координирани атаки срещу Иран на 28 февруари.

Китай към Иран: "Разговорите винаги са по-добри от войната"

Междувременно китайският външен министър Ван И призова за ранни мирни преговори по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, проведен също днес. Той призова всички страни да се възползват от възможностите за диалог.

„Разговорите винаги са по-добри от войната“, заяви Ван И, добавяйки, че „всички горещи въпроси трябва да се решават чрез диалог и преговори, а не чрез употреба на сила“ - според изявление на китайското външно министерство, цитирано от опозиционната иранска телевизия Iran International.

Вчера Тръмп заяви, че в продължение на 5 дни няма да има военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура, защото от администрацията му са провели "добри и продуктивни" разговори с Техеран. И докато пазарите реагираха рязко на новината, Ислямската република обвини Тръмп в лъжа - според Иран не са се водели никакви преговори, просто американският лидер се уплашил.

Преди това Доналд Тръмп беше дал краен срок, изтичащ малко преди полунощ наше време на 23 март - Техеран да отвори Ормузкия проток, иначе САЩ щели да обстрелват ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура. Иран отвърна, че в такъв случай ще поразява цялата енергийна инфраструктура и тази, обезсоляваща вода, в региона - в Израел и в съседните държави в Персийския залив, снабдяващи американските военни бази.

