Над 1000 евакуирани заради горски пожари в Турция

Три отделни пожара бушуват от вчера следобед в районите на градовете Каваклъдере, Миляс и Ортаджа в западния турски окръг Мугла, като по информация на местните власти повече от 1000 души са евакуирани от райони, засегнати от огнената стихия, съобщава в. “Биргюн“, цитиран от БТА. По информация на валийството на Мугла вчера на територията на окръга по неизяснени причини са избухнали общо осем горски пожара, като до момента пет от тях са били овладени, а три продължават да горят. Още: Опитали се да избягат с коли: Десетки загинали и в неизвестност при най-смъртоносния пожар в историята на Испания

Според изявление на валията на окръга Идрис Акбъйък за справяне с пожарите на терен са изпратени повече от 500 пожарникари и служители на жандармерията, осем самолета за гасене на пожари, 12 хеликоптера, 60 пожарни автомобила и множество булдозери и трактори. В крайбрежните райони в гасенето на пожарите се включват и екипи на бреговата охрана, отбелязва още Акбъйък.

В изявлението си Акбъйък посочва също, че до момента властите са евакуирали общо 1120 души от хотели и почивни станции, намиращи се в районите, които в момента са засегнати от пожари. За горски пожари с по-малък обхват днес се съобщава и в други райони на Западна Турция, отбелязва „Биргюн“. Още: Огромният пожар в гората Фонтенбло бързо се приближава към Париж