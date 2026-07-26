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Докато Радев управлява, "Хемус" ще стигне до Велико Търново: Край на поръчката за над 1 млрд. евро за основни ремонти

26 юли 2026, 10:30 часа 553 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Докато Радев управлява, "Хемус" ще стигне до Велико Търново: Край на поръчката за над 1 млрд. евро за основни ремонти

В рамките на 4-годишния мандат на правителството на Румен Радев магистрала "Хемус" ще бъде изградена до Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

"По времето на управлението на Прогресивна България до Велико Търново "Хемус" ще бъде изградена. Пътят, който е от Монтана до Видин, ще бъде изграден, като първо ще приключат първите два лота, които са в някаква степен по-напред в строителството", коментира министърът пред Mediapool.

По негови думи до 2030 г. трябва да бъдат завършени и 2 участъка от магистралата, която е от Русе към Бяла, както и обходът на Бяла.

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Министърът съобщи, че в момента се водят тежки преговори между държавата и частните фирми, които получиха авансово 35% от парите за довършването на "Хемус" и пътя до Видин преди повече от 5 години. Фирмите искат индексация, а държавата иска да види работа и после да индексира. Регионалният министър казал на строителните фирми: "Вие сега ще отстъпите, но след това ще имате бъдеще. Обаче в това бъдеще, аз не знам кой от тях какво вижда. Защото едни виждат, че ще имат работа, но други виждат, че няма да има далавера".

Новият подход - публично-частно партньорство

Шишков изтъкна новия подход за бъдещи магистрали, като посочи, че оставащите километри от пътната мрежа ще се проектират и изграждат чрез публично-частно партньорство. По думите му това ще привлече частен капитал, ще елиминира рисковете от злоупотреби и ще гарантира по-бързо и качествено строителство.

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Министърът обяви, че ще бъдат проектирани 800 км магистрали, които ще бъдат дадени именно чрез публично-частно партньорство за изграждане. "Това ще е много ключов момент, защото ще вкараме частен капитал в икономиката на държавата и няма да е необходимо даже да следим за кражба, защото никой не краде от себе си. Така най-накрая ще имаме много по-качествени и по-бързо построени магистрали", коментира още министърът.

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Поръчката за над 1 милиард евро за основни ремонти ще бъде прекратена

По думите на Шишков договорите за основен ремонт на пътища на стойност над 1 милиард евро ще бъдат прекратени.

"Договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата не са изтекли като времева рамка", каза Шишков, но посочи, че финансовият им лимит в някои региони е пред изчерпване. Това е причината да се подготвя нова тръжна документация за поддържане, предаде БТА.

"В момента все още има финансова обезпеченост на договорите, но финансовата рамка в част от регионите, вече ще изтече. Ние ще започнем включително да подготвяме новата тръжна документация за поддържането на пътищата и обсъждаме да вкараме включително и поддръжката на мантинелите в поддръжката на пътищата", обясни министърът.

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Шишков увери, че „комисионерите“ ще бъдат премахнати от процедурите. „Най-малкото, ако сме постигнали нещо, сме постигнали това, че премахнахме комисионерите, защото те не са ни нужни. Малко по малко ще се изчистят тези фирми в строителния бранш, които са създавани изкуствено“, каза Шишков.

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Магистрали Магистрала Хемус Иван Шишков ремонт на пътища
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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