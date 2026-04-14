Иран предложи да спре ядрената си дейност за 5 години, САЩ отказаха

Белият дом отхвърли предложението на Иран за спиране на обогатяването на уран за 5 години. В контрапредложение САЩ настояват Иран да преустанови ядрената си дейност за минимум 20 години, заявяват официални лица в Техеран и Вашингтон, пише The Telegraph, същото казва и Axios.

Иранското предложение беше едно от няколкото предложения, представени от двете страни по време на мирните преговори в Пакистан, които се провалиха през уикенда, като нито едно от тях не беше прието.

Въпреки че първият кръг от преговорите не успя да постигне дългосрочно споразумение, официални лица заявиха, че е възможен втори кръг от преговори на високо ниво, сочат източници на The ​​New York Times.

Джей Ди Ванс, който ръководеше американската делегация на преговорите в Исламабад, заяви в понеделник вечерта, че ядрените амбиции на Иран са били "червена линия" за Доналд Тръмп.

"Всъщност ние много ясно заявихме какви са нашите червени линии“, коментира американският вицепрезидент пред Fox News. "Има две неща, по които президентът на САЩ наистина обяви, че няма да правим компромиси", допълни той.

Ванс изброи като условия контрола на САЩ върху обогатения уран на Иран и установяването на механизъм за проверка, който да гарантира, че Техеран няма да разработи ядрено оръжие в бъдеще.

Ответната блокада на САЩ

В опит да принуди Ислямската република да сключи сделка, Тръмп обяви, че Вашингтон налага военноморска блокада на кораби, преминаващи през Ормузкия проток, от понеделник.

На този фон Саудитска Арабия излезе с позиция, в която настоява Белият дом да прекрати блокадата. Саудитска Арабия оказва натиск върху САЩ да прекратят блокадата на иранските пристанища в Ормузкия проток и да се върнат към дипломацията.

Рияд се опасява, че опитът на Доналд Тръмп да получи влияние върху Техеран може да подтикне режима към отмъщение чрез блокади на други жизненоважни корабни маршрути, заявиха арабски представители пред Wall Street Journal.

Такъв висящ казус е Баб ал-Мандеб - ключов пункт в Червено море и жизненоважен воден път за отклонения износ на петрол от кралството, за чието спиране биха могли да съдействат подкрепяните от Иран хути.

Решението на Вашингтон да блокира иранските пристанища има за цел да окаже натиск върху режима като го откъсне от ключов източник на приходи. То обаче също така рискува да доведе до по-нататъшно покачване на цените на петрола и да причини повече щети на световните енергийни пазари.

Саудитска Арабия успя да върне износа си на суров петрол до нивото отпреди войната, като транспортира петрол през страната и Червено море. Този канал обаче може да бъде застрашен, ако Техеран убеди йеменските хути да блокират водния път, както направиха милициите през по-голямата част от войната в Газа.

