Иран обеща отмъщение за заловения си кораб

Иран обеща ответни мерки сред като американският флот залови през уикенда кораб под ирански флаг близо до Ормузкия проток. Това съобщи Иранската държавна информационна агенция на 20 април. Според свързаната с Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) информационна агенция Tasnim, иранските сили са "готови да отговорят решително на нахлуващите американски сили", след като те са извършили "явна агресия".

В същото време CNN съобщи, че иранските сили "са се сблъскали с определени ограничения" поради присъствието на членове на семействата на екипажа на борда на кораба.

"Предвид настоящите обстоятелства, след като бъде гарантирана безопасността на семействата и екипажа на кораба, обект на атаките на САЩ, мощните въоръжени сили на Ислямска република Иран ще предприемат необходимите мерки срещу терористичните въоръжени сили на САЩ", съобщи агенцията.

Още: Германският флот се готви за Ормузкия проток

В същото време Анадолската агенция, позовавайки се на пакистански източници, съобщи, че иранска делегация ще участва във втория кръг от преговори със САЩ в Исламабад.

Паралелно с това говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей обяви, че на нито един етап от преговорите досега не е повдиган въпросът за прехвърляне на запасите от обогатен уран на Иран към Съединените щати или която и да е друга държава. Той добави, че тази опция изобщо не фигурира в дневния ред на Иран.

Израелската армия взема мерки срещу войник, удрял с чук статуя на Христос (СНИМКА, ВИДЕО)

Iran's Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei:



At no stage of the ongoing or previous negotiations has the issue of transferring Iran’s enriched uranium stockpiles to the United States or any other country been raised, and fundamentally, this option is not on the agenda of… pic.twitter.com/uzksYY8Fop — Clash Report (@clashreport) April 20, 2026