Китай ще покрива всички разходи по раждането на дете

През следващата година Китай ще покрива всички разходи, свързани с раждането на дете в страната. Това съобщи националната администрация за здравна сигурност на фона на опитите на властите да стимулират повече млади двойки да имат деца, пише Ройтерс.

През 2026 г. Китай ще се стреми да предлага пълно възстановяване на всички медицински разходи, свързани с раждането, включително пренатални прегледи и проследяване на бременност, заявиха от администрацията.

Целта е от джоба на китайските семейства да не излиза нищо, като всички разходи около раждането се поемат от държавата, се казва в специален доклад по темата.

Китай отчаяно се бори с демографската криза

Ходът идва в момент, когато Пекин се бори да обърне процеса на демографска криза.

Населението на Китай намаля за първи път от десетилетия през 2022 г. и продължи да намалява до 2024 г.

Демографите очакват тенденцията да продължи заради намаляващата раждаемост и последиците от дългогодишната политика на "едно дете", докато свиващата се работна сила и нарастващото възрастно население вероятно ще създадат тежък икономически дисбаланс.

Раждаемостта в Китай намалява от десетилетия в резултат на политиката за едно дете, която беше в сила от 1980 до 2015 г., както и на бързата урбанизация. Високата цена на грижите и образованието на децата, както и несигурността на работното място и забавящата се икономика, обезкуражават много млади китайци да се оженят и да създават семейство.

Някои китайски провинции, включително Дзилин, Дзянсу и Шандонг, вече въведоха политики, които правят раждането почти безплатно.

През март Китай заяви, че ще реагира активно с политики по въпроса, например с предоставяне на субсидии за грижи за деца и безплатно предучилищно образование.

Властите вече предприеха мерки по насърчаване на двойките да имат деца, увеличавайки отпуска по майчинство, както и финансовите и данъчните облекчения и жилищните субсидии.