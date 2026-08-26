Фатален край в хасковско село: Работник загина на кариера, тече спешна проверка на Инспекцията по труда

Екип на Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково е на място в хасковското село Клокотница след инцидент с работник с фатален край. Сигналът е подаден в късния следобед, съобщи за БТА директорът на дирекцията Кирчо Кирев.

Ще бъде изискана цялата необходимата информация по случая, за да бъде извършена проверка за спазване на трудовото законодателство, както и за наличието на проведени инструктажи за безопасност при работа, каза Кирев. Инспекторите трябва да установят дали става въпрос за трудова злополука.

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