Пожарникари в Истанбул спасиха бедстващо делфинче (ВИДЕО)

Спасителен екип на Пожарната служба в Истанбул спаси малко делфинче, навлязло навътре в коритото на река Алибей в района Еюпсултан, предадоха турските медии. Сигналът за бедстващото морско бозайниче е подаден от граждани, забелязали заблуденото делфинче. На място незабавно е изпратен специален отряд от петима души към Екипа за подводно търсене и спасяване (SAK) на истанбулската пожарна служба.

Спасителната операция е продължила около 40 минути. Пожарникарите са приложили специализиран подход за аквакултурно спасяване, за да предотвратят подлагането на животното на физиологичен стрес и да гарантират запазването на неговите биологични показатели.

Още: Новият властелин на европейското небе: Турско летище с пореден рекорд

След като е било безопасно извадено от речната вода, малкото делфинче е транспортирано до бреговата линия и върнато в естественото си местообитание във водите на Босфора.

Летище "Истанбул" постави абсолютен рекорд за Европа

İstanbul İtfaiyesi; Eyüpsultan Alibey Deresi'ne sürüklenerek yolunu kaybeden yavru yunus'u, Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/j4zSLaMGBs — İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaberr) August 26, 2026