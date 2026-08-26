Пожарникари в Истанбул спасиха бедстващо делфинче (ВИДЕО)

Спасителен екип на Пожарната служба в Истанбул спаси малко делфинче, навлязло навътре в коритото на река Алибей в района Еюпсултан, предадоха турските медии. Сигналът за бедстващото морско бозайниче е подаден от граждани, забелязали заблуденото делфинче. На място незабавно е изпратен специален отряд от петима души към Екипа за подводно търсене и спасяване (SAK) на истанбулската пожарна служба.
Спасителната операция е продължила около 40 минути. Пожарникарите са приложили специализиран подход за аквакултурно спасяване, за да предотвратят подлагането на животното на физиологичен стрес и да гарантират запазването на неговите биологични показатели.
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След като е било безопасно извадено от речната вода, малкото делфинче е транспортирано до бреговата линия и върнато в естественото си местообитание във водите на Босфора.
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İstanbul İtfaiyesi; Eyüpsultan Alibey Deresi'ne sürüklenerek yolunu kaybeden yavru yunus'u, Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/j4zSLaMGBs— İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaberr) August 26, 2026