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Пожарникари в Истанбул спасиха бедстващо делфинче (ВИДЕО)

26 август 2026, 18:41 часа 1015 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Пожарникари в Истанбул спасиха бедстващо делфинче (ВИДЕО)

Спасителен екип на Пожарната служба в Истанбул спаси малко делфинче, навлязло навътре в коритото на река Алибей в района Еюпсултан, предадоха турските медии. Сигналът за бедстващото морско бозайниче е подаден от граждани, забелязали заблуденото делфинче. На място незабавно е изпратен специален отряд от петима души към Екипа за подводно търсене и спасяване (SAK) на истанбулската пожарна служба.

Спасителната операция е продължила около 40 минути. Пожарникарите са приложили специализиран подход за аквакултурно спасяване, за да предотвратят подлагането на животното на физиологичен стрес и да гарантират запазването на неговите биологични показатели. 

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След като е било безопасно извадено от речната вода, малкото делфинче е транспортирано до бреговата линия и върнато в естественото си местообитание във водите на Босфора.

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Турция Босфора Делфин Истанбул Пожарникари турция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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