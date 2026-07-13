Цените на петрола скочиха с над 4% след новите удари между САЩ и Иран

Цените на петрола скочиха с над 4% днес, съобщава "Ройтерс". Доставките на енергийни суровини през Ормузкия проток останават под заплаха на фона на подновените военни удари между САЩ и Иран. Фючърсите на сорта Brent поскъпнаха с 3,10 долара, или 4,08%, до 79,11 долара за барел към 03:25 GMT. Цената на американския лек суров петрол WTI пък се повиши 2,95 долара, или 4,11%, до 74,36 долара за барел. Цените на петрола: Инфлацията, САЩ и Иран все пак донесоха добра новина

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че американските сили са извършили нова серия удари срещу Иран вчера, поразявайки десетки цели на различни места с високопрецизни боеприпаси. От своя страна Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че Ормузкият проток остава отворен за търговско корабоплаване. По-рано обаче Иран обяви, че е затворил протока, след като кораб е преминал по неодобрен маршрут и е бил поразен.

Преди началото на войната

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Преди началото на войната в края на февруари през Ормузкия проток преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Данни на компанията Kpler показват, че в неделя през протока са преминали едва шест плавателни съда - най-ниският брой за последните пет седмици.

Ескалацията поставя под още по-голямо съмнение бъдещето на временното споразумение между САЩ и Иран, подписано миналия месец, което целеше повторното отваряне на протока и прекратяване на войната след още 60 дни преговори.

След подписването на споразумението световните доставки на петрол нараснаха с 4,1 млн. барела дневно през юни, но все още са с 9,4 млн. барела дневно под нивата отпреди войната, отбелязва Международната агенция по енергетика (МАЕ) в месечния си доклад, публикуван в петък.

"Надеждите за сравнително бързо разрешаване на последните сблъсъци може да се окажат напразни, след като напрежението отново ескалира през уикенда", посочиха анализатори.

Според анализатора Тони Сикамор сравнително умереното поскъпване на петрола показва, че пазарите приемат настоящото изостряне като ескалация в рамките на крехкото примирие, а не като пълен негов крах.

"Доколко тази оценка е вярна, предстои да разберем", отбеляза той.

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