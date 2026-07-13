Обрат: Севернокорейците отказват да работят в Русия за "жълти копейки"

Севернокорейски чистачи категорично отказват да работят в Русия заради ниското заплащане. Това каза кметът на руския град Оренбург Алберт Юмадилов. По думите му, усилията на местните власти да привлекат на работа севернокорейци са ударили на камък, тъй като те не искали да работят за копейки.

"Работниците от Северна Корея не биха се съгласили на заплата от 55 000 рубли. Заплатите там са два до три пъти по-високи. Те са много работоспособни и ефективни, работят като роботи. Виждал съм го с очите си, те наистина са роботи... Но ние просто не можем да си позволим такива заплати", заяви Юмадилов.

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