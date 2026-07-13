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Трагедия в Банкок: Пожар в кръчма взе десетки жертви (ВИДЕО)

13 юли 2026, 7:20 часа 72 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Трагедия в Банкок: Пожар в кръчма взе десетки жертви (ВИДЕО)

Огромен пожар обхвана кръчма в Банкок в малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците, съобщиха местните власти. Сигналът за пожар е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на кръчмата в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим, издигащ се към небето.

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Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул заяви пред репортери на мястото на инцидента, че 27 души са загинали и няколко десетки са откарани в болница. Според него причината за пожара все още се изяснява.

На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят пламъците, съобщиха властите. Снимки на последствията показват овъглени маси и столове, както и повреден интериор на кръчмата.

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Банкок заведение пожар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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