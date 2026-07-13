Трагедия в Банкок: Пожар в кръчма взе десетки жертви (ВИДЕО)

Огромен пожар обхвана кръчма в Банкок в малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците, съобщиха местните власти. Сигналът за пожар е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на кръчмата в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим, издигащ се към небето.

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Terrible News. Huge fire engulfed a pub in Bangkok early on Monday morning, killing 27 people before firefighters brought the blaze under control. Fire was reported around midnight. Footage shows huge blaze raging out of the front door of the pub. pic.twitter.com/iPQ4tZ3lcJ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 12, 2026

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул заяви пред репортери на мястото на инцидента, че 27 души са загинали и няколко десетки са откарани в болница. Според него причината за пожара все още се изяснява.

На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят пламъците, съобщиха властите. Снимки на последствията показват овъглени маси и столове, както и повреден интериор на кръчмата.