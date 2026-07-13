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След смъртта на Греъм: Друг проукраински американски сенатор е в болница

13 юли 2026, 16:51 часа 484 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
След смъртта на Греъм: Друг проукраински американски сенатор е в болница

Ден след смъртта на сенатор Линдзи Греъм, един от водещите поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ, друг сенатор, Мич Макконъл, обяви, че е бил хоспитализиран. Бившият лидер на републиканците в горната камара на Конгреса, Макконъл, активно подкрепяше финансирането с милиарди долари за Украйна по време на мандата на Джо Байдън. Наскоро той критикува Министерството на отбраната под отговорност за това, че е позволило одобрената от Конгреса покупка на оръжие за Киев на стойност 400 милиона долара да „събира прах в Пентагона“.

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Падане

Макконъл обяви, че е влизането му в болница се е наложило след падане. В момента той е в рехабилитационен център и „няма да може да се върне в Сената за гласуване все още“, но продължава да „работи усилено“ по законодателния дневен ред. Макконъл председателства подкомисията по бюджетни средства за отбрана. Според него отпускането на средства за Украйна е важно за националната сигурност на САЩ: "Желанието на Доналд Тръмп да сложи край на войната е благородна цел. Цената на мира и неговата стабилност обаче също са важни. Подходът на Пентагона за отлагане на подкрепата за Украйна е по същество същата стратегия, следвана от президента Джо Байдън. Да не говорим, че колебанието в предоставянето на необходимата помощ на Украйна отслабва способността ѝ да се защитава от агресия и подкопава перспективите за дипломатически преговори."

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Смъртта на Греъм

Припомняме, че  на 12 юли 2026 г. 71-годишният сенатор Греъм почина неочаквано. В събота вечерта сенаторът е разговарял по телефона с президента Доналд Тръмп и го е информирал за неотдавнашното си пътуване до Украйна, както и за законопроекта за наказателни мерки срещу Москва, който искаше Сенатът да гласува в най-скоро време. Ден по-рано Греъм се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев и също така посети производствената база на компанията SkyFall, където разгледа тежките бомбардировъчни дронове Vampire, дроновете Shrike FPV в няколко варианта и прехващачите P1-SUN. Сенаторът заяви, че САЩ биха допуснали голяма грешка, ако не си сътрудничат с Украйна в областта на дроновете.

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Снимка: Getty images

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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