Напрежението около Ормузкия проток расте: САЩ с нови удари срещу Иран

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран през нощта след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток по-рано вчера. Централното командване на САЩ съобщиха, че президентът Доналд Тръмп "е наредил ударите, за да държи иранските сили отговорни". Американските военни заявиха, че се стремят да "намалят способността на Иран да атакува търговски кораби, свободно преминаващи" през критичния проток.

Нанесени са били няколко удара по системи за противоракетна и противовъздушна отбрана, както и по катери на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, за да се намали допълнително способността на Иран да атакува търговски кораби.

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Иранските държавни медии потвърдиха последните удари, но не съобщиха за жертви или щети на гражданската инфраструктура в районите близо до протока. Не става ясно дали са били засегнати военни цели. Според тях взривове са чути в части от провинция Бушехр, както и на остров Кешм и в пристанищния град Джаск в района на Ормузкия пролив.

Иранските власти заявиха, че последните американски удари "са направили напразни" последните дипломатически усилия за решаване на кризата в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Иранското външно министерство заяви, че преговорите в Маскат в събота са били фокусирани върху управлението на Ормузкия проток, но Вашингтон, чрез натиск върху Оман, са предотвратили постигането на резултат по този въпрос.

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Първата вълна от удари беше в отговор на ирански удар срещу контейнеровоз в критичния воден път предния ден. В отговор Иран удари арабските държави от Персийския залив в ескалираща спирала на насилие, който остави преговорите между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната на ръба на провала.