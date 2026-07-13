Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп връща морската блокада срещу Иран, но щял да пази отворен Ормузкия проток за кораби от другите държави (ВИДЕО)

13 юли 2026, 18:09 часа 116 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Тръмп връща морската блокада срещу Иран, но щял да пази отворен Ормузкия проток за кораби от другите държави (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, 13 юли, че Съединените щати ще въведат отново блокада, насочена срещу ирански кораби и техните клиенти, като в същото време ще запазят Ормузкия проток отворен за кораби от всички други държави. „Въвеждаме отново ИРАНСКАТА БЛОКАДА, наречена така, защото тя спира само иранските кораби или техните клиенти да влизат или да напускат пролива“, написа той в публикация в Truth Social.

„Проливът Ормуз е ОТВОРЕН и ще остане ОТВОРЕН, със или без Иран“, написа Тръмп.

Американските сили за първи път използваха морски дронове в бойни действия, нанасяйки удар по ирански военноморски ремонтен обект в Бандар Абас, показва междувременно видео от мястото:

Още: Цените на петрола скочиха с над 4% след новите удари между САЩ и Иран

САЩ - "пазители" на Ормуз

Тръмп обяви, че Съединените щати ще станат „пазители на Ормузкия проток“, и заяви, че Вашингтон ще налага такса в размер на 20% от всички товари, превозвани през стратегическия пролив, за да покрие разходите по сигурността.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Процесът и подготовката ще започнат незабавно“, добави Тръмп.

"Ще запазим контрола над пролива. Вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на пролива и когато го направим, ще получим възнаграждение за това. Пазехме пролива в продължение на 50 години и никога не ни плащаха за това. Пазехме го безвъзмездно, но сега ще печелим пари", категоричен е републиканецът.

Още: Напрежението около Ормузкия проток расте: САЩ с нови удари срещу Иран

Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ пък отвърна: "Никога, при никакви обстоятелства, няма да позволим на Съединените щати да се намесват в управлението на Ормузкия проток - нито сега, нито някога в бъдеще".

Всички тези изявления идват след повторното затваряне на ключовия за световната търговия воден маршрут от страна на Техеран - мотивът на иранците бе товарен кораб под чуждестранен флаг, който преминал по неодобрен от властите маршрут през протока. Те го обстрелваха, след което САЩ отвърнаха с удари по ирански позиции, а иранците продължиха ескалацията с нападения по военни бази на Щатите в Близкия изток.

Още: Преминаването през Ормузкия проток е невъзможно: Иран и САЩ си размениха удари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Иран Ормузки проток война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес