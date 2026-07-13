Тръмп връща морската блокада срещу Иран, но щял да пази отворен Ормузкия проток за кораби от другите държави (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, 13 юли, че Съединените щати ще въведат отново блокада, насочена срещу ирански кораби и техните клиенти, като в същото време ще запазят Ормузкия проток отворен за кораби от всички други държави. „Въвеждаме отново ИРАНСКАТА БЛОКАДА, наречена така, защото тя спира само иранските кораби или техните клиенти да влизат или да напускат пролива“, написа той в публикация в Truth Social.

„Проливът Ормуз е ОТВОРЕН и ще остане ОТВОРЕН, със или без Иран“, написа Тръмп.

Американските сили за първи път използваха морски дронове в бойни действия, нанасяйки удар по ирански военноморски ремонтен обект в Бандар Абас, показва междувременно видео от мястото:

U.S. forces used sea drones in combat for the first time, striking an Iranian naval maintenance facility at Bandar Abbas.pic.twitter.com/Cjv3Y5PdI9 — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

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САЩ - "пазители" на Ормуз

Тръмп обяви, че Съединените щати ще станат „пазители на Ормузкия проток“, и заяви, че Вашингтон ще налага такса в размер на 20% от всички товари, превозвани през стратегическия пролив, за да покрие разходите по сигурността.

„Процесът и подготовката ще започнат незабавно“, добави Тръмп.

"Ще запазим контрола над пролива. Вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на пролива и когато го направим, ще получим възнаграждение за това. Пазехме пролива в продължение на 50 години и никога не ни плащаха за това. Пазехме го безвъзмездно, но сега ще печелим пари", категоричен е републиканецът.

Trump on Iran:



We are going to keep the strait. We will probably run it.



We will become the guardian of the strait, and when we do that, we will be reimbursed for it.



We guarded the strait for 50 years, and we never got paid for it. We guarded it for nothing, but now we will… — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

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Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ пък отвърна: "Никога, при никакви обстоятелства, няма да позволим на Съединените щати да се намесват в управлението на Ормузкия проток - нито сега, нито някога в бъдеще".

Iran’s Khatam al-Anbiya Central Headquarters:



We will not, under any circumstances, allow the United States to interfere in the management of the Strait of Hormuz — not now, not ever. pic.twitter.com/4ZcYhrt5D5 — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Всички тези изявления идват след повторното затваряне на ключовия за световната търговия воден маршрут от страна на Техеран - мотивът на иранците бе товарен кораб под чуждестранен флаг, който преминал по неодобрен от властите маршрут през протока. Те го обстрелваха, след което САЩ отвърнаха с удари по ирански позиции, а иранците продължиха ескалацията с нападения по военни бази на Щатите в Близкия изток.

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